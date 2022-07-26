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Аякс ничего не смог поделать. Шикарный гол Мудрика после сольного прохода - ВИДЕО

Премьер-лига
(2 голосов)

Михаил в хорошей форме

Аякс ничего не смог поделать. Шикарный гол Мудрика после сольного прохода - ВИДЕО

Фото: ФК Шахтер

UA-Футбол
Новина українською

В рамках контрольного матча донецкий "Шахтер" встречается с "Аяксом".

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Открыть счет удалось "горнякам" еще в первом тайме. Все сделал Мудрик и сделал это шикарно - на скорости убежал от оппонента, а после пробил мимо вратаря. Наслаждайтесь.

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В статье: Аякс (Амстердам) Шахтер (Донецк) Михаил Мудрик
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