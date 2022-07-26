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Аякс ничего не смог поделать. Шикарный гол Мудрика после сольного прохода - ВИДЕО
Михаил в хорошей форме
Фото: ФК Шахтер
В рамках контрольного матча донецкий "Шахтер" встречается с "Аяксом".
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Открыть счет удалось "горнякам" еще в первом тайме. Все сделал Мудрик и сделал это шикарно - на скорости убежал от оппонента, а после пробил мимо вратаря. Наслаждайтесь.
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