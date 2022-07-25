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Шахтер планирует укрепить еще три позиции

Премьер-лига
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Шахтер планирует укрепить еще три позиции

Фото: ФК Шахтер Донецк

UA-Футбол
Новина українською

Донецкий "Шахтер" еще не закончил свою работу на трансферном рынке.

По крайней мере, об этом передает Виктор Вацко. По информации комментатора, "горняки" намерены летом усилить еще три позиции. Планируются трансферы левого защитника, опорника и правого вингера.

Напомним, что на данный момент "Шахтер" совершил два трансфера, подписав Тотовицкого и Джурасека.

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В статье: Виктор Вацко Шахтер (Донецк)
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Источник:
Вацко on air

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