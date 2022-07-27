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Двое ушли. Днепр-1 подтвердил, что взял на просмотр другого игрока Металлиста
Произошли некоторые кадровые изменения
Фото: СК Днепр-1
Полузащитник "Металлиста" Владимир Танчик приступил к работе с "Днепром-1", сообщает официальный сайт днепровского клуба. 30-летний футболист прибыл в расположении команды во вторник, 26 июля.
Пока нет информации, подписал ли футболист контракт с клубом. В то же время, лагерь спортклубовцев покинули два других игрока "Металлиста" - защитник Богдан Порох и хавбек Егор Картушов не подошли и возвращаются в состав харьковской команды.
Напомним, что "Днепр-1 проведет контрольный поединок в ближайшую пятницу, 29 июля. Соперником днепрян станет узбекский "Бунёдкор".
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