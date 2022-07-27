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Двое ушли. Днепр-1 подтвердил, что взял на просмотр другого игрока Металлиста

Премьер-лига
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Произошли некоторые кадровые изменения

Двое ушли. Днепр-1 подтвердил, что взял на просмотр другого игрока Металлиста

Фото: СК Днепр-1

Новина українською

Полузащитник "Металлиста" Владимир Танчик приступил к работе с "Днепром-1", сообщает официальный сайт днепровского клуба. 30-летний футболист прибыл в расположении команды во вторник, 26 июля.

Пока нет информации, подписал ли футболист контракт с клубом. В то же время, лагерь спортклубовцев покинули два других игрока "Металлиста" - защитник Богдан Порох и хавбек Егор Картушов не подошли и возвращаются в состав харьковской команды.

Напомним, что "Днепр-1 проведет контрольный поединок в ближайшую пятницу, 29 июля. Соперником днепрян станет узбекский "Бунёдкор".

Читайте такжеЭкс-игрок сборной Аргентины прибыл в расположение Днепра-1 - источник
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В статье: Владимир Танчик Егор Картушов СК Днепр-1 Металлист (Харьков)
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