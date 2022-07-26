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Экс-игрок сборной Аргентины прибыл в расположение Днепра-1 - источник

Премьер-лига
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(2 голосов)

Может стать летним новичком днепрян

Экс-игрок сборной Аргентины прибыл в расположение Днепра-1 - источник

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Аргентинский полузащитник Доминго Бланко прибыл в расположение "Днепра-1" на сборе в Словении. Об этом сообщает FCDNIPRO.COM.

Если не произойдет ничего экстраординарного, то в скоро времени полузащитник подпишет контракт с украинским клубом. По информации источника, соглашение будет рассчитано на 3 года.

Бланко находится в статусе свободного агента, не продлив в июне договор с "Индепендьенте". За аргентинский клуб он выступал с 2015 года. На его счету 6 голов и 3 ассиста в 111 матчах. В его активе также есть один поединок за национальную сборную Аргентины.

Ранее сообщалось, что футболист получит от "Днепра-1" гарантии безопасности - днепряне будут базироваться в Словакии, а матчи УПЛ проводить в Ужгороде.

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В статье: СК Днепр-1
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Комментарии (1)
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miha (Нежин)
26.07.2022 в 16:57
Це такий клуб Аргентина, чи всіх розумних забрали в армію, тому вимушені набирати пацієнтів вул Фрунзе?
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