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Экс-игрок сборной Аргентины прибыл в расположение Днепра-1 - источник
Может стать летним новичком днепрян
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Аргентинский полузащитник Доминго Бланко прибыл в расположение "Днепра-1" на сборе в Словении. Об этом сообщает FCDNIPRO.COM.
Если не произойдет ничего экстраординарного, то в скоро времени полузащитник подпишет контракт с украинским клубом. По информации источника, соглашение будет рассчитано на 3 года.
Бланко находится в статусе свободного агента, не продлив в июне договор с "Индепендьенте". За аргентинский клуб он выступал с 2015 года. На его счету 6 голов и 3 ассиста в 111 матчах. В его активе также есть один поединок за национальную сборную Аргентины.
Ранее сообщалось, что футболист получит от "Днепра-1" гарантии безопасности - днепряне будут базироваться в Словакии, а матчи УПЛ проводить в Ужгороде.
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