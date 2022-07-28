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Александрия и Ингулец забили шесть голов в контрольном матче
Победила дружба
Фото: ФК Александрия
Команды УПЛ продолжают подготовку к новому сезону.
Очный контрольный поединок провели "Александрия" и "Ингулец". Соседи по области на двоих забили шесть голов, сыграв вничью 3:3. За "горожан" по голу забили Рыбалка, Мирошниченко и Волошин; за "казаков" дублем отличился Близниченко, и еще один точный удар за Мандриченко.
Напомним, что новый сезон УПЛ предварительно стартует 23-го августа.
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Источник:ФК Александрия
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