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Александрия и Ингулец забили шесть голов в контрольном матче

Премьер-лига
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Победила дружба

Александрия и Ингулец забили шесть голов в контрольном матче

Фото: ФК Александрия

UA-Футбол
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Команды УПЛ продолжают подготовку к новому сезону.

Очный контрольный поединок провели "Александрия" и "Ингулец". Соседи по области на двоих забили шесть голов, сыграв вничью 3:3. За "горожан" по голу забили Рыбалка, Мирошниченко и Волошин; за "казаков" дублем отличился Близниченко, и еще один точный удар за Мандриченко.

Напомним, что новый сезон УПЛ предварительно стартует 23-го августа.

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В статье: ФК Александрия Ингулец (Петрово)
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Источник:
ФК Александрия

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