Карпаты обыграли Минай в контрольном матче

Сегодня, шестого августа, был сыгран товарищеский матч между участником УПЛ "Минаем" и командой из низших структур футбольной иерархии "Карпатами". Поединок проходил в Ужгороде, без зрителей.

По его итогам победили "Карпаты" – 1:0. Голом отличился на 45-й минуте Игорь Дуць.

6 августа. Начало – 17:00. Ужгород, стадион "Авангард"

Арбитр в поле – Назарий Дьордь

Ассистенты арбитра: Андрей Касаткин и Юрий Чучвич

"Минай" – "Карпаты" 0:1

Гол: Игорь Дуць 45'

"Минай": Бандура, Дмитрук, Кравчук, Горин, Гончар, Витенчук, Твердохлеб, Хахлев, Кулиев, Касимов, Вишневский

Запасные : Колесник, Грайфонер, Голубь, Станкович, Байдал, Пономарь, Аксенов, Чуев, Трубочкин

Главный тренер – Владимир Шаран

"Карпаты": Фастов, Махнев, Болденков (Лень, 81), Дуць, Климец (Репета, 46), И. Когут (Галенков, 59), Рябов (Ломницкий, 86), Ткачук (Тлумак, 46), Чачуа (Приймак, 59), Кожанов (Шах, 76), М. Когут (Тарануха, 59)

Запасные : Лепка