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Карпаты обыграли Минай в контрольном матче

Премьер-лига
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В процессе подготовки к старту нового сезона

Карпаты обыграли Минай в контрольном матче

Фото: ФК Карпати / Автор невідомий

UA-Футбол
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Сегодня, шестого августа, был сыгран товарищеский матч между участником УПЛ "Минаем" и командой из низших структур футбольной иерархии "Карпатами". Поединок проходил в Ужгороде, без зрителей.

По его итогам победили "Карпаты" – 1:0. Голом отличился на 45-й минуте Игорь Дуць.

6 августа. Начало – 17:00. Ужгород, стадион "Авангард"
Арбитр в поле – Назарий Дьордь
Ассистенты арбитра: Андрей Касаткин и Юрий Чучвич

"Минай" – "Карпаты" 0:1
Гол: Игорь Дуць 45'

"Минай": Бандура, Дмитрук, Кравчук, Горин, Гончар, Витенчук, Твердохлеб, Хахлев, Кулиев, Касимов, Вишневский

Запасные: Колесник, Грайфонер, Голубь, Станкович, Байдал, Пономарь, Аксенов, Чуев, Трубочкин

Главный тренер – Владимир Шаран

"Карпаты": Фастов, Махнев, Болденков (Лень, 81), Дуць, Климец (Репета, 46), И. Когут (Галенков, 59), Рябов (Ломницкий, 86), Ткачук (Тлумак, 46), Чачуа (Приймак, 59), Кожанов (Шах, 76), М. Когут (Тарануха, 59)

Запасные: Лепка

Главный тренер – Андрей Тлумак

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В статье: ФК Минай Карпаты (Львов)
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Источник:
ФК Карпати

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