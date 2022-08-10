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СМИ: Днепр-1 подписал еще одного легионера
Бразильский вингер
Скриншот з відео
Издание fcdnipro.com сообщает о том, что "Днепр-1" подписал еще одного легионера в это межсезонье. Новичком команды стал бразильский вингер Уэсли Патрик Брага.
Детали сделки неизвестны. Отмечается, что фото игрока с футболкой "Днепра-1" выложил в сети Жардел да Силва – скаут, перешедший в днепровский клуб из "Металлиста".
Уэсли Патрик Брага – фланговый игрок. Последней его командой был арабский Аль-Наср, за который бразилец провел 12 матчей.
Ранее "Днепр-1" подписал легионеров Доминго Бланко и Макса Валефа.
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