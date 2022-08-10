СМИ: Днепр-1 подписал еще одного легионера

Издание fcdnipro.com сообщает о том, что "Днепр-1" подписал еще одного легионера в это межсезонье. Новичком команды стал бразильский вингер Уэсли Патрик Брага.

Детали сделки неизвестны. Отмечается, что фото игрока с футболкой "Днепра-1" выложил в сети Жардел да Силва – скаут, перешедший в днепровский клуб из "Металлиста".

Уэсли Патрик Брага – фланговый игрок. Последней его командой был арабский Аль-Наср, за который бразилец провел 12 матчей.

Ранее "Днепр-1" подписал легионеров Доминго Бланко и Макса Валефа.