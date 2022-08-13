Суркис: У людей хотят отобрать возможность смотреть матчи по телевизору

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис рассказал о том, почему киевский клуб не принимает предложение Setanta по трансляции матчей клуба.

"Меня деньги в этом вопросе не интересуют. В доковидный период мы получали от "плюсов" 2 миллиона долларов, потом – более миллиона. А эти 100 000 мы готовы отдать на благотворительные цели.

Мне интересно, чтобы нам дали возможность показывать матчи с задержкой на доступном ресурсе. Как это было в прошлом году, когда "плюсы" позволяли нам с задержкой в ​​5 минут показывать матчи на клубном канале в YouTube.

Люди не могут ходить на стадион, а у них хотят отобрать возможность смотреть матчи по телевизору, что во время войны неправильно", - сказал Суркис.