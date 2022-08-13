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Суркис: У людей хотят отобрать возможность смотреть матчи по телевизору

Премьер-лига
Обновлено
(11 голосов)

Функционер высказался о выборе транслятора матчей УПЛ

Суркис: У людей хотят отобрать возможность смотреть матчи по телевизору

Скріншот з відео

Новина українською

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис рассказал о том, почему киевский клуб не принимает предложение Setanta по трансляции матчей клуба.

"Меня деньги в этом вопросе не интересуют. В доковидный период мы получали от "плюсов" 2 миллиона долларов, потом – более миллиона. А эти 100 000 мы готовы отдать на благотворительные цели.

Мне интересно, чтобы нам дали возможность показывать матчи с задержкой на доступном ресурсе. Как это было в прошлом году, когда "плюсы" позволяли нам с задержкой в ​​5 минут показывать матчи на клубном канале в YouTube.

Люди не могут ходить на стадион, а у них хотят отобрать возможность смотреть матчи по телевизору, что во время войны неправильно", - сказал Суркис.

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В статье: Игорь Суркис УПЛ
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Источник:
ТаТоТаке

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Комментарии (5)
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alex.belogubko (одесса)
13.08.2022 в 13:24
Суркис сократите слуг футбола и за эти бабки показывайте матчи УПЛ--мало сокращайте депутатов --думаю хватит
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Весела Дача (Кривий Ріг)
13.08.2022 в 12:50
Барыга, не прикрывайся заботой о людях, тебе все равно никто не поверит.
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Оlegуurсhak (Хмельницький)
13.08.2022 в 11:57
Самый честный этнический украинец! Только о люлях и думает, золотой вы человек, Игорь Михайлович!
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alex.belogubko (одесса)
13.08.2022 в 11:22
война народ не прийдёт на стадионы за 500км от своего города
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Olegyurchak (Хмельницький )
13.08.2022 в 11:15
С каких это пор Суркис стал про людей думать?
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