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Суркис: У людей хотят отобрать возможность смотреть матчи по телевизору
Функционер высказался о выборе транслятора матчей УПЛ
Скріншот з відео
Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис рассказал о том, почему киевский клуб не принимает предложение Setanta по трансляции матчей клуба.
"Меня деньги в этом вопросе не интересуют. В доковидный период мы получали от "плюсов" 2 миллиона долларов, потом – более миллиона. А эти 100 000 мы готовы отдать на благотворительные цели.
Мне интересно, чтобы нам дали возможность показывать матчи с задержкой на доступном ресурсе. Как это было в прошлом году, когда "плюсы" позволяли нам с задержкой в 5 минут показывать матчи на клубном канале в YouTube.
Люди не могут ходить на стадион, а у них хотят отобрать возможность смотреть матчи по телевизору, что во время войны неправильно", - сказал Суркис.
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