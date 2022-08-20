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Петряк близок к переходу в донецкий Шахтер
Стороны уже вели переговоры
Фото: MOL Fehérvár FC
Донецкий "Шахтер" готов оформить новый трансфер украинского игрока.
Как сообщает Профутбол Digital, "горняки" интересуются вингером "Фехервара" Иваном Петряком. Напомним, в последнем матче венгерского клуба Петряк не попал даже в заявку.
Переговоры между игроком и клубом уже велись, но не было конкретики. Но интриги добавляет то, что скоро стартует УПЛ, да и сам Иван не против перейти-вернуться в родной чемпионат.
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Источник:Профутбол Digital
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