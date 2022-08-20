Петряк близок к переходу в донецкий Шахтер

Донецкий "Шахтер" готов оформить новый трансфер украинского игрока.

Как сообщает Профутбол Digital, "горняки" интересуются вингером "Фехервара" Иваном Петряком. Напомним, в последнем матче венгерского клуба Петряк не попал даже в заявку.

Переговоры между игроком и клубом уже велись, но не было конкретики. Но интриги добавляет то, что скоро стартует УПЛ, да и сам Иван не против перейти-вернуться в родной чемпионат.