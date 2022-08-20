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Петряк близок к переходу в донецкий Шахтер

Премьер-лига
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Стороны уже вели переговоры

Петряк близок к переходу в донецкий Шахтер

Фото: MOL Fehérvár FC

Новина українською

Донецкий "Шахтер" готов оформить новый трансфер украинского игрока.

Как сообщает Профутбол Digital, "горняки" интересуются вингером "Фехервара" Иваном Петряком. Напомним, в последнем матче венгерского клуба Петряк не попал даже в заявку.

Переговоры между игроком и клубом уже велись, но не было конкретики. Но интриги добавляет то, что скоро стартует УПЛ, да и сам Иван не против перейти-вернуться в родной чемпионат.

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В статье: Иван Петряк Шахтер (Донецк) МОЛ Фехервар
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Источник:
Профутбол Digital

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