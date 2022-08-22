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Они снова вместе. Йовичевич подписал в Шахтер Лукаса Тейлора
Защитник возвращается в Украину
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Бразильский защитник "ПАОКа" Лукас Тейлор возвращается в Украину. Он стал игрокоа "
Официально клубы еще не объявили о переходе, но профиль 27-летнего игрока уже появился в заявке "Шахтера" на сайте УПЛ.
Отметим, что главный тренер "горняков" Йовичевич и Тейлор работали вместе в "Днепре-1". Кроме того, в Украине бразилец успел поиграть во "Львове". Он может сыграть на позиции правого и левого защитника.
Летом 2021 года футболист перебрался в "ПАОК". В сезоне-2021/22 он отыграл 16 матчей в чемпионате Греции и выполнил 1 ассист. Его контракт с греческим клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.
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