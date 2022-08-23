УПЛ. Заря - Ворскла 3:1. Зрелище ценой страданий Скрипника

Это противостояние началось еще до стартового свистка, когда на матч прибыли съемочные группы двух разных медиа компаний. В этом суть нашего футбола – скандалы, интриги, недоразумения, иногда даже превосходящие спортивную составляющую. Главное, чтобы эта суматоха стоила действа. Чтобы команды-неудачники еврокубков показали содержательный футбол. Хотя сам факт начала матча – это уже победа. Благодаря нашим военным, которые держат врага на расстоянии от Ужгорода. Слава ВСУ. Низкий поклон.

В Киеве "Шахтер" не сумел забить в ворота "Металлиста 1925" (как и наоборот), так что шансы у Ужгорода увидеть первый гол УПЛ 2022/23 резко возросли. Тренеры стартовыми составами показали, что готовы действовать от ножа: Кристиан, Чурко, Булеца и Безбородько (вместо Найгнойного – единственная неожиданность) у "Зари", новички Фелипе, Тотре и Ардит – у "Ворсклы". Еще отмечаем наличие Смеяна в основе луганской команды, тогда как "Ворскла" использовала капитана Чеснакова, из-за травм не игравшего против АИКа. Владимир, как и полагается лидеру коллектива, весь матч подбодрял партнеров.

А подбадривать надо было, ведь "Ворскла" к середине первого тайма проигрывала уже 0:2. Хотя начала с контроля над мячом, нескольких атак и стандартов. Как часто бывает в таких ситуациях, губительной стала ошибка у своих ворот: неаккуратная передача назад, Кристиан перехватил мяч и вышел "на свидание" с Резником. Бразильцу хватило техники для того, чтобы обыграть голкипера. А голкиперу не хватило ловкости, чтобы в прыжке чисто выбить мяч из-под ног соперника. Пенальти и точный удар Назарины – 1:0.

Гол вдохновил "Зарю", она начала перебирать к своим ногам инициативу. Тот же Кристиан мог забить еще раз ударом с острого угла, Кабаев бил издалека, а Безбородько проиграл свою дуэль Резнику с позиции "тет-а-тет". "Ворскла" ответила дальним ударом Тотре "на технику". В общем, футбол выглядел довольно живенько как для начала сезона (особенно со взгляда вживую, а не по ТБ).

Второй гол в ворота "Ворсклы" пришел после перехода полтавчан большими силами на чужую половину поля. Классика жанра: пропустили контратаку, последний защитник не остановил Кабаева, сумевшего отдать передачу на ход Безбородько, которому оставалось приблизиться к воротам и пробить мимо вратаря. Чеснаков продолжал поддерживать своих партнеров.

Поддержка поддержкой, однако два пропущенные за тридцать минут подкосили ноги. К концу тайма "Ворскла" так и не собралась в единое целое, хотя удар Фелипе был с претензиями. Которые, впрочем, не выбили соперника из колеи. "Заря" продолжала активно использовать фланги – и Смияна, и Данченко. Активными были Кристиан и Безбородко. Игра полностью отошла под контроль коллектива Патрика ван Леувена.

Скрипник как-то должен был повлиять в перерыве на своих игроков, если хотел уйти от поражения бывшему клубу. Игра могла перевернуться, если бы в начале тайма после флангового прострела акцентированно пробил Денис Олейник. По иронии судьбы ему помешал свой же партнер (Тотре).

А дальше – та же ошибка, что и при втором пропущенном. Поход вперед большими силами оставил достаточно пространства игрокам "Зари" на половине поля "Ворсклы". Кабаев выкатил Безбородько в зону на левой стороне поля, нападающий вошел в штрафную и пробил в дальний.

Бесполезно Скрипник пытался повлиять на игру заменами – сегодня его бывшая команда безжалостно наказывала за ошибки. "Ворскла" сама виновата, что эти ошибки допускала. Еще и на 68-й минуте, но тогда от пропущенного спас офсайд.

Все же "Ворскле" удалось уйти от разгрома. Козыренко хитро бил низом, Мацапура вытащил из угла, но в той же атаке после подхвата мяча произошел фол в площади ворот – Чурко снес Олейника. Монзуль назначила пенальти, который реализовал сам Денис.

"Ворскла" в конце поединка действовала активно, но это не облегчило страданий Скрипника – его бывшая команда сегодня с особым наслаждением наказывала за ошибки. А полтавчане так не могли – удар Олейника из центра штрафной площади по центру ворот (что облегчило задание Мацапуре) тому подтверждение.

Полтавцам есть над чем работать, а у "Зари" есть повод для празднований. Такая игра снова наталкивает на мысль, что показательным в противостоянии с "Университатей" был первый матч противостояния (1:0), а не второй (0:3). Но уместнее всего – не гадать, а подождать. Будут другие матчи – будет другая еда для анализа.

А пока – спасибо и за это. ВСУ – за возможность для нас смотреть футбол, командам – за зрелище.

Ужгород. Стадион "Авангард"

Арбитр в поле: Екатерина Монзуль (Харьков)

Ассистенты: Марина Стрелецкая (Сумы), Евгений Петраков (Киев)

"Заря" - "Ворскла" 3:1

Голы: Егор Назарина 6 (пен.), Денис Безбородько 30, Денис Безбородько 53 - Денис Олейник 74 (пен.)

"Заря": Дмитрий Мацапура, Вячеслав Чурко, Денис Безбородько (Денис Нагнойний 64), Владислав Кабаев (Роман Вантух 86), Сергей Булеца (Дмитрий Мишнёв 64), Егор Назарина (Владимир Бражко 86), Максим Имереков, Арсений Батагов, Кристиан Даль (Назарий Русин 79), Олег Данченко, Максим Смиян

"Ворскла": Дмитрий Ризнык, Александр Скляр, Эннур Тотре (Юрий Козыренко 69), Денис Олейник, Руслан Степанюк, Владимир Чеснаков, Андрей Бацула (Максим Мельничук 68), Марлисон (Тауйлян Сефери Сулейманов 67), Артем Челядин (Сергей Яворский 75), Ардит, Фелипе Родригес (Илья Крупский 84)

Предупреждения: Андрей Бацула 14, Александр Скляр 66