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Голкипер Черноморца Непогодов взял пенальти во втором туре подряд

Премьер-лига
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Примечательно, что оба 11-метровых были после фола канадца Джеймса

Голкипер Черноморца Непогодов взял пенальти во втором туре подряд

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В рамках второго тура УПЛ одесский "Черноморец" в гостях играет против харьковского "Металлиста-1925".

Номинальные хозяева могли открывать счет в начале второго тайма, но голкипер "моряков" Дмитрий Непогодов отразил пенальти в исполнении Артема Габалока.

Примечательно, что 34-летний вратарь одесского клуба паррировал 11-метровый во втором туре подряд - в прошлий раз в игре с ровенским "Вересом".

Также интересно, что в обеих турах в ворота "Черноморца" пенальти "привез" канадский защитник Манджрекар Джеймс.

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В статье: Дмитрий Непогодов Черноморец (Одесса) Металлист 1925 (Харьков) Манджрекар Джеймс
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