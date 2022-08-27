Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Голкипер Черноморца Непогодов взял пенальти во втором туре подряд
Примечательно, что оба 11-метровых были после фола канадца Джеймса
В рамках второго тура УПЛ одесский "Черноморец" в гостях играет против харьковского "Металлиста-1925".
Номинальные хозяева могли открывать счет в начале второго тайма, но голкипер "моряков" Дмитрий Непогодов отразил пенальти в исполнении Артема Габалока.
Примечательно, что 34-летний вратарь одесского клуба паррировал 11-метровый во втором туре подряд - в прошлий раз в игре с ровенским "Вересом".
Также интересно, что в обеих турах в ворота "Черноморца" пенальти "привез" канадский защитник Манджрекар Джеймс.
Популярное сейчас
- Старт в Германии. Стал известен календарь Шахтера в группе Лиги чемпионов
- Карпаты будут экзаменовать молодежь Мариуполя, матч тура в Черкассах. Что смотреть в дебютном туре Первой лиги
- Селезнев: Ракицкий не пел гимн Украины, потому что ему начали за это пихать. Почему он должен делать то, что говорят другие?
- Делом займётся КДК. Setanta не пустили снимать матч Заря - Ворскла
- Красотка дня. Жена Джона Терри демонстрирует роскошную фигуру на отдыхе. ФОТО
- Украинский блогер собрал 24 миллиона гривен на День Независимости