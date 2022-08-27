Голкипер Черноморца Непогодов взял пенальти во втором туре подряд

В рамках второго тура УПЛ одесский "Черноморец" в гостях играет против харьковского "Металлиста-1925".

Номинальные хозяева могли открывать счет в начале второго тайма, но голкипер "моряков" Дмитрий Непогодов отразил пенальти в исполнении Артема Габалока.

Примечательно, что 34-летний вратарь одесского клуба паррировал 11-метровый во втором туре подряд - в прошлий раз в игре с ровенским "Вересом".

Также интересно, что в обеих турах в ворота "Черноморца" пенальти "привез" канадский защитник Манджрекар Джеймс.