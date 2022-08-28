Меньше, чем Шахтер заплатил когда-то Палмейрасу. Стала известна сумма, за которую бразильский клуб хочет выкупить Витао

Бразильский "Интернасьонал" все-таки собирается полноценно выкупить контракт центрального защитника "Шахтера" Витао, который сейчас находится в аренде.

Клуб готов заплатить "горнякам" 2,5 млн евро. Эта сумма уже на 25% больше, чем "Интернасьонал" предлагал в начале августа.

Отметим, что арендное соглашение между сторонами действительно до лета 2023 года. После его окончания у Витао есть еще год контракта с "Шахтером".

Также напомним, что "горняки" в 2019-м заплатили "Палмейрасу" за Витао 4 миллиона евро. В общей сложности он провел в составе дончан 36 матчей и завоевал один трофей – чемпионство Украины.