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Меньше, чем Шахтер заплатил когда-то Палмейрасу. Стала известна сумма, за которую бразильский клуб хочет выкупить Витао
Можно будет выручить хоть что-то
Фото: ФК Шахтер
Бразильский "Интернасьонал" все-таки собирается полноценно выкупить контракт центрального защитника "Шахтера" Витао, который сейчас находится в аренде.
Клуб готов заплатить "горнякам" 2,5 млн евро. Эта сумма уже на 25% больше, чем "Интернасьонал" предлагал в начале августа.
Отметим, что арендное соглашение между сторонами действительно до лета 2023 года. После его окончания у Витао есть еще год контракта с "Шахтером".
Также напомним, что "горняки" в 2019-м заплатили "Палмейрасу" за Витао 4 миллиона евро. В общей сложности он провел в составе дончан 36 матчей и завоевал один трофей – чемпионство Украины.
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