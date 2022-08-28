  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Меньше, чем Шахтер заплатил когда-то Палмейрасу. Стала известна сумма, за которую бразильский клуб хочет выкупить Витао
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Меньше, чем Шахтер заплатил когда-то Палмейрасу. Стала известна сумма, за которую бразильский клуб хочет выкупить Витао

Премьер-лига
(1 голосов)

Можно будет выручить хоть что-то

Меньше, чем Шахтер заплатил когда-то Палмейрасу. Стала известна сумма, за которую бразильский клуб хочет выкупить Витао

Фото: ФК Шахтер

Новина українською

Бразильский "Интернасьонал" все-таки собирается полноценно выкупить контракт центрального защитника "Шахтера" Витао, который сейчас находится в аренде.

Клуб готов заплатить "горнякам" 2,5 млн евро. Эта сумма уже на 25% больше, чем "Интернасьонал" предлагал в начале августа.

Отметим, что арендное соглашение между сторонами действительно до лета 2023 года. После его окончания у Витао есть еще год контракта с "Шахтером".

Также напомним, что "горняки" в 2019-м заплатили "Палмейрасу" за Витао 4 миллиона евро. В общей сложности он провел в составе дончан 36 матчей и завоевал один трофей – чемпионство Украины.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шахтер (Донецк) Палмейрас (Сан-Паулу) Интернасьонал (Порту-Алегри) Витао
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
portaldocolorado

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде