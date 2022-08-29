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Петрово пока без побед. Видео голов и обзор матча Металлист - Ингулец 1:1

Премьер-лига
(1 голосов)

Ничья в Ужгороде

Петрово пока без побед. Видео голов и обзор матча Металлист - Ингулец 1:1

Фото: UA-Футбол/Автор - Олександр Приходько

UA-Футбол
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Поединок начался оптимистично для харьковчан: уже на шестой минуте Коркишко реализовал пенальти. Однако удержать победный результат команде Олега Ратия не удалось: "Ингулец" усилиями Клименко отыгрался и набрал первый балл в новом чемпионате Украины. К слову, петровский коллектив пока продолжает идти без побед в УПЛ, а вот у "Металлиста" еще не было поражений: выигрыш и ничья.

УПЛ. 2-й тур
Ужгород. Стадион "Авангард"
Арбитр в поле – Виталий Романов
"Металлист" - "Ингулец" 1:1
Голы: Дмитрий Коркишко 6 (пен.) - Владислав Клименко 61

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В статье: Ингулец (Петрово) Металлист (Харьков)
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