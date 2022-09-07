  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Панасенко: Мы не чувствовали, что играли вдесятером с Александрией
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Панасенко: Мы не чувствовали, что играли вдесятером с Александрией

Премьер-лига
(1 голосов)

"Металлист" одержал волевую победу над александрийцами

Панасенко: Мы не чувствовали, что играли вдесятером с Александрией

Фото: ФК Металлист

Новина українською

Полузащитник "Металлиста" Сергей Панасенко, отличившийся голом и результативной передачей в матче с "Александрией" (3:1), поделился впечатлениями от игры.

— Только безумные эмоции. Получилась положительная игра и результат. Я считаю, мы сыграли достойно и даже после удаления дисциплинированно играли благодаря тому, что главный тренер объяснил нам, как действовать.

Читайте такжеАлександрия - Металлист 1:3. Харьковская магия

— С какой тренерской установкой "Металлист" выходил на этот матч?

— Только победа и никаких других вариантов мы не рассматриваем! Да, было удаление, но мы все равно играли только на победу.

— Кажется, что после удаления команда стала играть даже активнее. С чем это связано?

— В этой ситуации мы играли за себя и за того парня, потому что у нас коллектив безумный. Мы не чувствовали, что играли вдесятером.

— Сложная дорога от Ужгорода в Киев как-то ощущалась во время игры?

— Честно говоря, нет. Руководство "Металлиста" все делает для команды: хороший автобус, проживание, питание - все на высшем уровне. Так что сложностей каких-то мы не испытывали, - сказал Панасенко.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ФК Александрия Сергей Панасенко Металлист (Харьков)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Металлист

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде