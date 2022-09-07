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Панасенко: Мы не чувствовали, что играли вдесятером с Александрией
"Металлист" одержал волевую победу над александрийцами
Фото: ФК Металлист
Полузащитник "Металлиста" Сергей Панасенко, отличившийся голом и результативной передачей в матче с "Александрией" (3:1), поделился впечатлениями от игры.
— Только безумные эмоции. Получилась положительная игра и результат. Я считаю, мы сыграли достойно и даже после удаления дисциплинированно играли благодаря тому, что главный тренер объяснил нам, как действовать.
— С какой тренерской установкой "Металлист" выходил на этот матч?
— Только победа и никаких других вариантов мы не рассматриваем! Да, было удаление, но мы все равно играли только на победу.
— Кажется, что после удаления команда стала играть даже активнее. С чем это связано?
— В этой ситуации мы играли за себя и за того парня, потому что у нас коллектив безумный. Мы не чувствовали, что играли вдесятером.
— Сложная дорога от Ужгорода в Киев как-то ощущалась во время игры?
— Честно говоря, нет. Руководство "Металлиста" все делает для команды: хороший автобус, проживание, питание - все на высшем уровне. Так что сложностей каких-то мы не испытывали, - сказал Панасенко.
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