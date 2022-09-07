Панасенко: Мы не чувствовали, что играли вдесятером с Александрией

Полузащитник "Металлиста" Сергей Панасенко, отличившийся голом и результативной передачей в матче с "Александрией" (3:1), поделился впечатлениями от игры.

— Только безумные эмоции. Получилась положительная игра и результат. Я считаю, мы сыграли достойно и даже после удаления дисциплинированно играли благодаря тому, что главный тренер объяснил нам, как действовать.

— С какой тренерской установкой "Металлист" выходил на этот матч?

— Только победа и никаких других вариантов мы не рассматриваем! Да, было удаление, но мы все равно играли только на победу.

— Кажется, что после удаления команда стала играть даже активнее. С чем это связано?

— В этой ситуации мы играли за себя и за того парня, потому что у нас коллектив безумный. Мы не чувствовали, что играли вдесятером.

— Сложная дорога от Ужгорода в Киев как-то ощущалась во время игры?

— Честно говоря, нет. Руководство "Металлиста" все делает для команды: хороший автобус, проживание, питание - все на высшем уровне. Так что сложностей каких-то мы не испытывали, - сказал Панасенко.