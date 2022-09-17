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Игорь Костюк: Если бы Самбе Диалло доверяли, он мог бы дать новый огонь в атаке Динамо

Премьер-лига
(1 голосов)

Точно не помешал бы первой команде

Игорь Костюк: Если бы Самбе Диалло доверяли, он мог бы дать новый огонь в атаке Динамо

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Главный тренер "Динамо U-19" Игорь Костюк прокомментировал возможности своих подопечных:

“Макс Дячук, Яцик, Царенко, Боль, Вивчаренко – уже конкурируют за место в первой команде. Я рад, что ребята прогрессируют, а полученная игровая практика за клубы Премьер-лиги должна дать им новый толчок к развитию.

Может ли Вивчаренко повторить путь Миколенко? Мы видим, что тот же Забарный или Миколенко, когда травмы получали основные игроки, их ставили и они заиграли.

Что касается Самба Диалло, то это яркий и креативный игрок, обладающий теми качествами, которые нужны для атакующего футбола. Он бы не помешал "Динамо", он способен конкурировать. Если бы ему доверяли, он мог бы дать новый огонь атаке”, - сказал Костюк.

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В статье: Игорь Костюк Самба Диалло
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Источник:
ПРОФУТБОЛ

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Комментарии (2)
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bato79
17.09.2022 в 19:05
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них зачетные, уже второй месяц с ними уже в хорошем плюсе
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Оlegуurсhak (Хмельницький)
17.09.2022 в 19:02
А Беседина куда?
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