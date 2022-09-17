Игорь Костюк: Если бы Самбе Диалло доверяли, он мог бы дать новый огонь в атаке Динамо

Главный тренер "Динамо U-19" Игорь Костюк прокомментировал возможности своих подопечных:

“Макс Дячук, Яцик, Царенко, Боль, Вивчаренко – уже конкурируют за место в первой команде. Я рад, что ребята прогрессируют, а полученная игровая практика за клубы Премьер-лиги должна дать им новый толчок к развитию.

Может ли Вивчаренко повторить путь Миколенко? Мы видим, что тот же Забарный или Миколенко, когда травмы получали основные игроки, их ставили и они заиграли.

Что касается Самба Диалло, то это яркий и креативный игрок, обладающий теми качествами, которые нужны для атакующего футбола. Он бы не помешал "Динамо", он способен конкурировать. Если бы ему доверяли, он мог бы дать новый огонь атаке”, - сказал Костюк.