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Рух разгромил команду областного чемпионата

Премьер-лига
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В рамках товарищеской игры

Рух разгромил команду областного чемпионата

ФК "Рух" / Автор неизвестен

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Сегодня, 24 сентября в Винниках на учебно-тренировочной базе "Рух" сыграл против представителя областного чемпионата ФК "Скала 1911". В итоге подопечные Леонида Кучука одержали уверенную и разгромную победу – со счетом 4:0. Дублем в составе львовской команды отличился Бойчук.

24 сентября 2022 года. Винники, НТВ "Рух".

Спарринг. "Рух" (Львов) - "Скала 1911" (Стрый) 4:0 (2:0).

Голы: Бойчук, 15, 22, Слесарь, 63, Слюбик, 77.

"Рух": Вановский, Роман, Слюбик, Слесарь, Лях (Рунич, 46), Федорчук, Довгий (Сапуга, 46), Таллес, Бойчук, Соломон-Отабор (Мысик, 46), Климчук (Карабин, 46).

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В статье: Скала (Стрый) Рух (Львов)
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Источник:
ФК "Рух"

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