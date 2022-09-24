Рух разгромил команду областного чемпионата

Сегодня, 24 сентября в Винниках на учебно-тренировочной базе "Рух" сыграл против представителя областного чемпионата ФК "Скала 1911". В итоге подопечные Леонида Кучука одержали уверенную и разгромную победу – со счетом 4:0. Дублем в составе львовской команды отличился Бойчук.

24 сентября 2022 года. Винники, НТВ "Рух".

Спарринг. "Рух" (Львов) - "Скала 1911" (Стрый) 4:0 (2:0).

Голы: Бойчук, 15, 22, Слесарь, 63, Слюбик, 77.

"Рух": Вановский, Роман, Слюбик, Слесарь, Лях (Рунич, 46), Федорчук, Довгий (Сапуга, 46), Таллес, Бойчук, Соломон-Отабор (Мысик, 46), Климчук (Карабин, 46).