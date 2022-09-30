Надежды, разбившиеся вдребезги. Украинские легионеры, которые разочаровали за границей

Владлен Юрченко во второй раз вернулся в Украину - последние девять месяцев полузащитник провел в составе латвийской "Риги". Как показала практика, футболист — небезталанный, в реалиях УПЛ делает разницу и отличается нестандартными шагами. Невооруженным глазом понятно, что в жизни молодого человека был европейский период, который существенно обогатил его физические и ментальные качества.

Надо сказать, что Юрченко подавал большие надежды. Плеймейкер стремился покинуть донецкий "Шахтер", надеялся закрепиться в леверкузенском "Байере", однако все испортили травмы. Тем не менее, воспитанник "горняков" был одним из тех, в кого верили, держали кулаки и искренне радовались, пусть и минимальным успехам - вспомните шикарный гол в борьбе с "Монако". К сожалению, ничего толкового не получилось — ни в Германии, ни даже в Дании. А Владлену, между прочим, всего двадцать восемь лет.

Учитывая это, мы решили рассказать и о других наших игроках, от которых ожидали многое, однако в итоге они не оправдали себя за границей.

Владислав Супряга ("Сампдория")

Учитывая информационную накачку, которой был окутан Супряга, все хотели увидеть, чего же стоит этот юноша. Понятно, что в "Динамо" не сложилось, однако в отрыве от "бело-синих" Влад мог дать результат - вспомните аренду в "Днепр-1". На определенном этапе общественность вообще пророчила форварду вызов в национальную команду и вкусно "полоскала" менеджмент киевлян - почему не дорабатываете с кадрами?

Гигантское влияние оказала ситуация, связанная с Италией. Неужели Супряга достоин "Сампдории" или "Болоньи"? Мало кто верил, что клубы договорятся, но полугодовое соглашение все же было заключено. Со своей стороны Владислав должен был ответить на ряд вопросов о профпригодности, доказать Луческу ошибочность его суждений.

Строгая реальность все мгновенно разрушила – Супряге хватило 24 минуты, чтобы себя закопать. Языковой барьер, психологическая незрелость, наличие лишних килограммов, с которыми исполнитель приехал обратно в Украину — кому нужно это бремя? Остается только поаплодировать агентам, искусно преподнесшим конфету с яркой оберткой, зато кислой начинкой.

Максим Коваль ("Оденсе", "Депортиво")

Все мы помним, как засияла звездочка Максима Коваля – шестнадцатилетний вратарь взял пенальти в исполнении Артема Милевского на последних минутах матча. Сегодня уроженцу Запорожья двадцать девять и вряд ли он в глубине души гордится тем, что играл в Саудовской Аравии, а нынче представляет интересы приднестровского "Шерифа".

В Коваля верили, поддерживали и по оценке некоторых изданий считали едва ли не самым перспективным футболистом Европы. Громкие авансы, которые Макс, к сожалению, не оправдал — помешали конкуренты и ошибки, после которых отвернулся и Сергей Ребров, и Александр Хацкевич.

Были надежды, что голкипера встряхнут аренды, смена обстановки, возможность поиграть там, где есть шанс начать с чистого листа. Но нет — в датском "Оденсе" все прошло очень сумбурно (21 пропущенный мяч в 11 встречах), а в "Малаге" — катастрофически. Красная карточка на 39 минуте во встрече против "Эйбара" - это нечто.

Александр Филиппов ("Сент-Трюйден", "Рига")

В розыгрыше 2019/20 Александр Филиппов стал вторым бомбардиром УПЛ (15 голов), отстав от Жуниора Мораэса на 4 точных выстрела. Благодаря этому "Десна" впервые гарантировала путевку в еврокубки - словом, форвард взял планку, с достижением которой его будущее начали связывать со сборной.

Только вот Андрей Шевченко не знал о существовании коллективов, кроме "Динамо" и "Шахтера". Филиппов отреагировал следующим образом — отправился в Бельгию, откуда привлечь внимание тренерского штаба гораздо легче. А разве нет? Про-лига с радостью принимала украинцев, "Сент-Трюйден" имел положительный опыт с Безусом. Что может помешать?

Но вышла классическая история – Александр пришел "под" одного тренера, однако не понадобился преемникам. В "Сент-Трюйдене" действительно начались активные внутренние изменения, впрочем, это не значит, что и к Филиппову нет вопросов: почему всегда так получается, что наши игроки опускают руки и отказываются бороться во что бы то ни стало? И немедленно сбегают туда, где меньшая конкурентность и более знакомая обстановка — "Рига", руководителями которой являются россияне, привыкла окружать себя представителями постсоветского пространства.

Что это дало? Ничего, потому что Александр не лучший даже среди рижан — всем заправляет Габриэль Рамос, бразильский ноунейм, которого судьба как-то завела в Беларусь и Грузию. Разве это не сигнал, что что-то происходит не так?

Марьян Швед ("Севилья", "Селтик", "Мехелен")

У Марьяна Шведа есть отличительная черта — он умеет выдать хороший отрезок, если находится в своей среде. Вспомните, каким был вингер в "Карпатах" и как сейчас играет под руководством Игоря Йовичевича в "Шахтере".

Это однозначно не то, что произошло в Европе, а за Шведа выложили немаленькие деньги. 1 миллион евро за резервиста "Севильи" - много. 2 миллиона для "Селтика" - тоже (учитывая, что "кельты" лишь раз выделили на покупку футболиста более 10 миллионов евро).

А еще Марьяну присущ поиск проблем там, где их не должно быть — в Испании он удивлялся, почему нельзя брать телефон на тренировку и "смотрел в стену, пока партнеры разговаривали между собой". В Шотландии не выучил английский и стремительно выпал из поля зрения Нила Леннона, который после ухода Брендана Роджерса относился к подопечному не так предвзято.

Да и в "Мехелене" Швед не был лидером - держался в стороне, скандалил, не тренировался и покинул команду максимально некрасиво. После такого дорога к зарубежному чемпионату фактически закрыта – эгоизм там не ценят и не готовы терпеть.

Денис Бойко ("Бешикташ", "Малага")

Накануне трансфера в "Бешикташ" Денис Бойко находился в праймовой форме - в составе "Днепра" стал бронзовым и серебряным медалистом УПЛ и, что важнее, дошел до финала Лиги Европы. Турки любят собирать престарелых звезд, редко тратят средства, ограничиваясь свободными агентами, так что 3,3 миллиона евро — солидная сумма.

Кто бы что ни говорил, а Бойко закрывает тридцатку самых дорогих приобретений "черных орлов" - например, Альваро Негредо и Венсан Абубакар обошлись дешевле. Местные фанаты встретили украинца в бешеном экстазе и, как свойственно их темпераменту, очень быстро отвернулись от новичка.

Хотя здесь Бойко виноват сам — он ужасно дебютировал (пропустил два мяча от "Коньяспора"), стал виновником вылета из кубка Турции и наконец оказался за спиной Толги Зенгина. Аренда в "Малагу" не исправила положение - в 5 встречах Дэн достал из сетки 13 мячей. Благо, руку помощи протянуло "Динамо".

Дмитрий Чигринский ("Барселона")

Когда тебя покупают за 25 миллионов евро (подчеркнем, что это четвертый по дороговизне трансфер среди украинцев в истории), то хотят увидеть соответствующий класс. Если это еще и делает легендарный клуб, только что получивший требл и Суперкубок Европы, то ставки значительно повышаются.

Не сказать, что у Чигринского не было никаких шансов гипотетически закрепиться в "Барселоне". Фактурный, мыслящий защитник, на бумаге выглядевший неплохой заменой Карлесу Пуйолю. Впрочем, Дмитрий точно не удовлетворил ажиотаж, возникший вокруг его персоны и упустил момент, когда нужно было показать стержень и максимально быстро включиться в процесс.

Ну и не будем исключать то, что преследует Чигринского почти всю карьеру — травмы. Защитник имел проблемы с коленом, пробовал перезагрузиться, потерял драгоценное время и именно поэтому был не так сильно раскритикован у нас, как это умело делали испанские СМИ. Однако как только игрок оказался снова в "Шахтере", стало понятно - больше таких случаев не представится, о топ-чемпионате можно забыть.

Евгений Коноплянка ("Севилья", "Шальке")

Коноплянка не заиграл из-за совокупности факторов — шаблонности (все мы знаем фирменные смещения Жени), нежелания отрабатывать в защите (об этом неоднократно отмечал Унаи Эмери), ожидаемого спада формы зимой, языкового барьера и слабости характера.

Евгений — классный парень с прекрасным чувством юмора, но яркий индивидуалист, не готовый подстраиваться под коллектив. Современный футбол стал более роботизированным, заточенным исключительно на достижение результата — никого не интересуют личные достижения, если они мешают конечной цели команды.

Несмотря на то, что Коноплянке удалось отличиться в Суперкубке Европы и выиграть ЛЕ, его трудно назвать сверхважным винтиком в системе "Севильи". Еще хуже ситуация наблюдалась в Германии, где универсал не гнушался поиском виновных, а впоследствии закрепил за собой статус запасного.

Андрей Ярмоленко ("Боруссия" Дортмунд, "Вест Хэм Юнайтед")

Как бы мы не ценили Андрея Ярмоленко, однако очевидно, что вингер пересидел в Киеве. В 27 лет сложнее адаптироваться к новой атмосфере, требованиям и динамике – примечательно, что каждый постдинамовский сезон сопровождался серьезной травмой. Это ощутимо отразилось на статистике: 112 матчей, 19 голов и 13 ассистов - это не то, что рассчитывали увидеть в исполнении "нового Шевченко".

Без сомнения, Ярмоленко старался, забивал красивые и важные мячи - "Тоттенхэму", "Челси", "Манчестер Юнайтед" и "Севилье" - но продемонстрированный им уровень считался посредственным. Довольно красноречиво, что по завершении контракта с "Вест Хэмом" нападающий больше не понадобился в топ-лиге и переехал в дальнюю даль.