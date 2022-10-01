Первая для Скрипника на внутренней арене. Видео, как Ворскла одержала победу над Ингульцем в УПЛ

"Ворскла" в начале сезона разочаровывала своих болельщиков. Несмотря на приглашение именитого тренера, несмотря на обновление состава, полтавчане оставались без побед и шли последними в турнирной таблице. Прорвало наконец-то в пятом туре, когда благодаря голу Олейника "Ворскла" одолела "Ингулец". Эти три очка помогли полтавчанам подтянуться ближе к середине турнирной таблицы.

Смотрите, как это было, в видеообзоре матча "Ингулец" – "Ворскла".

Киев. Стадион им. Банникова

Главный арбитр: Владимир Новохатний (Киев)

Ассистенты: Максим Чос (Киев), Александр Дашко (Киевская область)

"Ингулец" - "Ворскла" 0:1

Гол: Денис Олейник 34