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Первая для Скрипника на внутренней арене. Видео, как Ворскла одержала победу над Ингульцем в УПЛ
Ингулец - Ворскла ⋉ 0:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 01.10.2022 ⋇ УПЛ на UA-Футбол
Фото - УПЛ / Автор невідомий
"Ворскла" в начале сезона разочаровывала своих болельщиков. Несмотря на приглашение именитого тренера, несмотря на обновление состава, полтавчане оставались без побед и шли последними в турнирной таблице. Прорвало наконец-то в пятом туре, когда благодаря голу Олейника "Ворскла" одолела "Ингулец". Эти три очка помогли полтавчанам подтянуться ближе к середине турнирной таблицы.
Смотрите, как это было, в видеообзоре матча "Ингулец" – "Ворскла".
Киев. Стадион им. Банникова
Главный арбитр: Владимир Новохатний (Киев)
Ассистенты: Максим Чос (Киев), Александр Дашко (Киевская область)
"Ингулец" - "Ворскла" 0:1
Гол: Денис Олейник 34
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