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Первая для Скрипника на внутренней арене. Видео, как Ворскла одержала победу над Ингульцем в УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

Ингулец - Ворскла ⋉ 0:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 01.10.2022 ⋇ УПЛ на UA-Футбол

Первая для Скрипника на внутренней арене. Видео, как Ворскла одержала победу над Ингульцем в УПЛ

Фото - УПЛ / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

"Ворскла" в начале сезона разочаровывала своих болельщиков. Несмотря на приглашение именитого тренера, несмотря на обновление состава, полтавчане оставались без побед и шли последними в турнирной таблице. Прорвало наконец-то в пятом туре, когда благодаря голу Олейника "Ворскла" одолела "Ингулец". Эти три очка помогли полтавчанам подтянуться ближе к середине турнирной таблицы.

Смотрите, как это было, в видеообзоре матча "Ингулец" – "Ворскла".

Киев. Стадион им. Банникова
Главный арбитр: Владимир Новохатний (Киев)
Ассистенты: Максим Чос (Киев), Александр Дашко (Киевская область)
"Ингулец" - "Ворскла" 0:1
Гол: Денис Олейник 34

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В статье: Ворскла (Полтава) Ингулец (Петрово)
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