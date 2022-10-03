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Поворознюк: Путин, пошел ты н@@@й с ядерной войной! Мы пережили Чернобыль, переживем и тебя

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Александр Поворознюк в своем репертуаре

Поворознюк: Путин, пошел ты н@@@й с ядерной войной! Мы пережили Чернобыль, переживем и тебя

Новина українською

Президент "Ингульца" Александр Поворознюк высказался относительно возможного ядерного удара Россией по Украине.

"Путин нас пугает ядерной войной, б@@@ь? Чувство страха потеряно, бояться надо тебе! Мы боялись, б@@@ь ракет - пережили это, б@@@ь! А ракеты по нам летали те, что Юлия Тимошенко за время своего премьерства отдала за расчеты по газу! Теперь те крылатые ракеты - 600 штук, б@@@ь - посчитайте, сколько из них прилетело в Украину. 600 из них - украинские, которые отдали, б@@@ь!

И что мы хотим, что мы ждем? А они поотдавали ракеты и теперь фотографируются на фоне разрушенных домов! И рассказывают, какие белые и пушистые! А теперь кто-то лежит в ОАЭ на берегу моря и мечтает о свободе, с@@а!

Путин, да пошел ты н@@@й с той ядерной войной! Мы пережили Чернобыль, переживем и тебя, потому что мы боремся за свою свободу! И поверь, б@@@ь, никто тебя не боится. Ты сам боишься ядерной войны, б@@@ь! Ты больше всего боишься, что мы в Москву придем и Беларусь захватим!

Слава Украине, слава Нации и п@@@@ц российской федерации!" – сказал Поворознюк.

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В статье: Ингулец (Петрово) Александр Поворознюк
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Комментарии (3)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
03.10.2022 в 22:08
Молодчина!!!
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0
0
Оlegуurсhak (Хмельницький)
03.10.2022 в 21:20
Даун полный, как по виду, так и по жизни
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0
-2
Footballers (Умань)
03.10.2022 в 21:07
Типовий зебіл
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0
-2

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