Поворознюк: Путин, пошел ты н@@@й с ядерной войной! Мы пережили Чернобыль, переживем и тебя

Президент " Ингульца " Александр Поворознюк высказался относительно возможного ядерного удара Россией по Украине.

"Путин нас пугает ядерной войной, б@@@ь? Чувство страха потеряно, бояться надо тебе! Мы боялись, б@@@ь ракет - пережили это, б@@@ь! А ракеты по нам летали те, что Юлия Тимошенко за время своего премьерства отдала за расчеты по газу! Теперь те крылатые ракеты - 600 штук, б@@@ь - посчитайте, сколько из них прилетело в Украину. 600 из них - украинские, которые отдали, б@@@ь!

И что мы хотим, что мы ждем? А они поотдавали ракеты и теперь фотографируются на фоне разрушенных домов! И рассказывают, какие белые и пушистые! А теперь кто-то лежит в ОАЭ на берегу моря и мечтает о свободе, с@@а!

Путин, да пошел ты н@@@й с той ядерной войной! Мы пережили Чернобыль, переживем и тебя, потому что мы боремся за свою свободу! И поверь, б@@@ь, никто тебя не боится. Ты сам боишься ядерной войны, б@@@ь! Ты больше всего боишься, что мы в Москву придем и Беларусь захватим!

Слава Украине, слава Нации и п@@@@ц российской федерации!" – сказал Поворознюк.