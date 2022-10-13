Металлист заявил на сезон бразильского экс-футболиста Днепра

"Металлист" внес в заявку на чемпионат Украины левого защитника Андерсона Пико. Бразилец будет выступать под 36-м номером. Официально о трансфере харьковчане пока не объявляли.

Пико, которому в ноябре исполнится 34 года, перешел в "Металлист" на правах свободного агента. Об этом свидетельствуют данные Transfermarkt. В Украине Андерсон известен по играм за "Металл" (прежнее название "Металлиста") и "Днепр". Защитник забил один гол в двух матчах харьковчан.

Цвета "Днепра" он защищал в 2015-2017 годах. На его счету 18 матчей в УПЛ за днепровский клуб.