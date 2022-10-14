Защитник Руха: Попытаемся нарушить победную традицию Днепра-1

Защитник "Руха" Ростислав Лях поделился ожиданиями от предстоящей встречи с "Днепром-1" в 7-м туре чемпионата Украины.

"Готовимся в обычном графике, вчера и сегодня получили нагрузку, работали над физическими упражнениями. Просмотрим еще соперника. Понимаем, насколько это важная игра. Знаем, что нам противостоит очень сильная команда, это лидер турнирной таблицы, поэтому сосредотачиваемся максимально.

"Днепр-1" еще не потерял ни одного очка и не пропустил ни одного гола, видим, что команда на ходу, попытаемся нарушить их победную традицию. У наших соперников есть ярко выраженные лидеры, но мы не смотрим на личности, Довбик, Пихаленок или Гуцуляк, готовимся в общем на всю команду. Самое главное – играть в свою игру и продемонстрировать наши лучшие качества", – цитирует игрока пресс-служба львовского клуба.