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Защитник Руха: Попытаемся нарушить победную традицию Днепра-1
Днепровский клуб не терял очков в этом сезоне
Фото: scdnipro1.com.ua
Защитник "Руха" Ростислав Лях поделился ожиданиями от предстоящей встречи с "Днепром-1" в 7-м туре чемпионата Украины.
"Готовимся в обычном графике, вчера и сегодня получили нагрузку, работали над физическими упражнениями. Просмотрим еще соперника. Понимаем, насколько это важная игра. Знаем, что нам противостоит очень сильная команда, это лидер турнирной таблицы, поэтому сосредотачиваемся максимально.
"Днепр-1" еще не потерял ни одного очка и не пропустил ни одного гола, видим, что команда на ходу, попытаемся нарушить их победную традицию. У наших соперников есть ярко выраженные лидеры, но мы не смотрим на личности, Довбик, Пихаленок или Гуцуляк, готовимся в общем на всю команду. Самое главное – играть в свою игру и продемонстрировать наши лучшие качества", – цитирует игрока пресс-служба львовского клуба.
Напомним, матч "Рух" — "Днепр-1" состоится в воскресенье, 16 октября во Львове на стадионе "Украина". Начало встречи - в 15:00. Днепряне пока не пропускали в нынешнем сезоне и не теряли очков. "Рух" занимает 13-е место в таблице УПЛ.
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