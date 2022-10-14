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Защитник Руха: Попытаемся нарушить победную традицию Днепра-1

Премьер-лига
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Днепровский клуб не терял очков в этом сезоне

Защитник Руха: Попытаемся нарушить победную традицию Днепра-1

Фото: scdnipro1.com.ua

Новина українською

Защитник "Руха" Ростислав Лях поделился ожиданиями от предстоящей встречи с "Днепром-1" в 7-м туре чемпионата Украины.

"Готовимся в обычном графике, вчера и сегодня получили нагрузку, работали над физическими упражнениями. Просмотрим еще соперника. Понимаем, насколько это важная игра. Знаем, что нам противостоит очень сильная команда, это лидер турнирной таблицы, поэтому сосредотачиваемся максимально.

"Днепр-1" еще не потерял ни одного очка и не пропустил ни одного гола, видим, что команда на ходу, попытаемся нарушить их победную традицию. У наших соперников есть ярко выраженные лидеры, но мы не смотрим на личности, Довбик, Пихаленок или Гуцуляк, готовимся в общем на всю команду. Самое главное – играть в свою игру и продемонстрировать наши лучшие качества", – цитирует игрока пресс-служба львовского клуба.

Напомним, матч "Рух" — "Днепр-1" состоится в воскресенье, 16 октября во Львове на стадионе "Украина". Начало встречи - в 15:00. Днепряне пока не пропускали в нынешнем сезоне и не теряли очков. "Рух" занимает 13-е место в таблице УПЛ.

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В статье: Рух (Львов) СК Днепр-1 Ростислав Лях
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Источник:
fcrukh.com

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