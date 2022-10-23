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Юрченко забил первый гол за Ворсклу. Ранее Владлен также не делал и ассистов

Премьер-лига
(1 голосов)

Полтавская команда играет против Динамо

Юрченко забил первый гол за Ворсклу. Ранее Владлен также не делал и ассистов

Фото: ФК Десна

UA-Футбол
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Полузащитник полтавской "Ворсклы" Владлен Юрченко сегодня вышел в стартовом составе команды на матч против киевского "Динамо". Более того, этот гол стал первым для хавбека в новом клубе.

Ранее Юрченко успел провести за "Ворсклу" четыре игры. Ни в одном из этих матчей он не сумел совершить результативное действие. Его дебютный гол пришелся как раз на матч с "Динамо".

До "Ворклы" Юрченко также успел поиграть за "Ригу", "Десну", "Зарю Луганск" и еще несколько клубов. Сейчас полтавский клуб идет 11-м в таблице УПЛ.

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В статье: Ворскла (Полтава) Владлен Юрченко
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Комментарии (1)
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Дід з села (Великі Пузирки)
23.10.2022 в 14:48
Новий Андрій Шевченко!
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