Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Красников: Дедышин стал распускать руки. Единственная моей ошибкой было то, что пришлось ответить
Перепалка между руководителями Днепра-1 и Руха продолжается
Фото: scdnipro1.com.ua
Спортивный директор "
"Посмотрел начало пресс-конференции Козловского и выключил. Я понял, что это заранее подготовленное шоу одного актера и слушать этот бред более 5 минут не смог. Но так, как в выступлениях Дедышина и Козловского не раз прозвучала моя фамилия – я попросил своих друзей сделать мне выборку.
Я считаю, что это заранее спланированная акция, которая началась после матча "Рух" - "Днепр-1". Дедышин намеренно меня провоцировал, прибежал с трибуны после матча и принялся тыкать мне в лицо телефон, показывая какие-то моменты игры, оскорбляя нецензурной бранью. Я ему сказал, что если есть претензии по судейству – то это точно не ко мне. Ну и, соответственно, я тоже не стеснялся в выражениях.
Единственной моей ошибкой было то, что когда он начал распускать руки,
Я уже говорил, что знаю Игоря много лет, и у нас с ним были в жизни разные ситуации. Мы всегда старались сохранять нормальные отношения. Но некоторые высказывания Дедышина касательно меня считаю недопустимым.
Первое. В своем выступлении в интернете он сказал, что я из Белгорода, хотя я никогда не жил в Белгороде, а родился и всю жизнь прожил в Харькове.
Второе. Он сказал, что я говорю на русском языке и никогда не говорил на украинском, а также пригрозил мне, что я больше никогда не приеду во Львов.
Я думаю, что сейчас, когда в стране идет война, когда украиноязычные и русскоязычные герои защищают нашу страну от агрессора – это подлость. Я с 24 февраля 171 день прожил в Харькове под ежедневными обстрелами, которые иногда продолжались по 10-15 часов. Но, несмотря на это, я помогал волонтерам, исходя из своих возможностей оказывал помощь ребятам из ВСУ и НГУ. Со мной находилось около 50 работников клуба, обеспеченных проживанием, питанием и бомбоубежищем.
Я видел русских солдат, я видел российские танки, видел прилеты калибров, градов и при всем этом мы с помощью президента Ярославского оставили команду на сборах, сохранили детскую академию, которую вывезли в Черновцы. С нами были женщины, дети, которым мы обеспечивали максимальную безопасность. И я не раз в это время звонил по телефону Игорю. Он знал, что происходит в Харькове. После этого ставить вопрос языка и придумывать, что я из русского города, считаю целенаправленной ложью", — сказал Красников.
Популярное сейчас
- Тимо Вернер: Сейчас нам даже не нужно выигрывать у Шахтера
- "Біля тополі". Защитники Шахтера после матча с Селтиком спели легендарный украинский хит
- "Шахтер - ты для меня все". Йовичевич спел на поле после матча с Селтиком
- Поворознюк: Козловский просто придурок. Он мне звонит и говорит: "За мной стоят из офиса президента"
- Красотка дня. Невероятная вторая половинка звездного защитника Баварии. ФОТО
- Один из лидеров Металлиста 1925 начал встречаться с прелестной ведущей клубных соцсетей. ФОТО