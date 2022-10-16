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Массовая драка. После матча Красников ударил гендиректора и футболиста Руха
Что вообще произошло?!
Фото: prosport / Автор: неизвестен
На 3-й компенсированной минуте к основному времени "Днепр-1" вырвал победу у львовского "Руха", который играл в меньшинстве, в рамках 7-го тура УПЛ.
Шоу на стадионе после финального свистка не прекратилось, а наоборот температура начала закипать еще с большим темпом.
После матча прямо на поле произошла массовая драка. В частности, спортивный директор днепрян Евгений Красников нанес несколько ударов генеральному директору львовян Игорю Дедишыну, а также ударил игрока "Руха". Предположительно, из футболистов львовской команды пострадал англичанин Вив Соломон-Отабор.
Ранее, в сети появилось видео
Видео массовой потасовки на стадионе
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