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Массовая драка. После матча Красников ударил гендиректора и футболиста Руха

Премьер-лига
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(1 голосов)

Что вообще произошло?!

Массовая драка. После матча Красников ударил гендиректора и футболиста Руха

Фото: prosport / Автор: неизвестен

Новина українською

На 3-й компенсированной минуте к основному времени "Днепр-1" вырвал победу у львовского "Руха", который играл в меньшинстве, в рамках 7-го тура УПЛ.

Шоу на стадионе после финального свистка не прекратилось, а наоборот температура начала закипать еще с большим темпом.

После матча прямо на поле произошла массовая драка. В частности, спортивный директор днепрян Евгений Красников нанес несколько ударов генеральному директору львовян Игорю Дедишыну, а также ударил игрока "Руха". Предположительно, из футболистов львовской команды пострадал англичанин Вив Соломон-Отабор.

Ранее, в сети появилось видео матерной перепалки между Красниковым и Дедишиным.

Видео массовой потасовки на стадионе

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В статье: Евгений Красников Игорь Дедышин Рух (Львов) СК Днепр-1
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Комментарии (5)
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Пришта Литин (Київ)
16.10.2022 в 22:36
РигоАнальна харя хорька краснікова .
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0
0
Olegyurchak (Хмельницький )
16.10.2022 в 22:33
Дайте краснікову повістку якщо він такий воїн...
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+1
0
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
16.10.2022 в 22:32
Огидна бійка. Але їй є, ні, не виправдання, а причина: Рух в цьому матчі огидно засудили арбітри. До ахметівського беспреділу тепер додався ще один беспредільщик. Тому у нас такий рівень футболу зараз.
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+1
0
kiwa83 (черкаси)
16.10.2022 в 21:43
Як же так? Клуби френди і ось так....
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0
-2
Оlegуurсhak (Хмельницький)
16.10.2022 в 22:24
Так не легли же, вот и разборки Краснрков устроил
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+1
-2

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