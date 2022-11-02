Защитник Миная: В определенное время по некоторым показателям мы даже Динамо опережали

Защитник "Миная" Дмитрий Немчанинов провел свой 120-й матч в УПЛ. В преддверии игры против "Днепра-1" на ужгородском "Авангарде" 32-летний футболист пообщался с клубной пресс-службой.

– Господин Дмитрий, 120 матчей – это много или мало?

– Не думаю, что это очень много, потому что мог сыграть гораздо больше. По-видимому, некоторые травмы помешали и некоторые ситуации, когда еще был молод. Думаю, в составе "Волыни" мог сыграть гораздо больше. В общем, я считаю, что это хорошее достижение. Возможно, оставлю свою фамилию в истории украинского футбола.

– Вы один из самых опытных в команде. Как чувствуете себя в молодом коллективе?

– Хорошо. В настоящее время уже не так обращаешь внимание на разницу в возрасте. Это когда я был молодым, то существовала еще какая-то дедовщина. Тогда ты понимал, что есть ветераны в команде, есть игроки постарше и тогда были немного другие обязанности у молодых. Жизнь изменилась. Молодежь совсем другая и уже наоборот те, кто постарше, также к молодежи тянется, стремится прогрессировать. Это как наши родители – еще лет 5-10 назад не знали даже как пользоваться мобильными телефонами, разве "кнопочными". А сейчас почти у всех есть страницы в социальных сетях, мессенджеры. Хорошо, когда у команды есть сплав молодежи и опыта. Это хорошее сочетание. Все же без опыта сложновато строить команду. Даже последовать примеру "Шахтера" – у них есть Тарас Степаненко. У "Динамо" – Сергей Сидорчук. Молодым людям свойственно ошибаться и в эти моменты рядом должны быть опытные партнеры.

– "Минай" несколько раз уже досадно терял очки, но сейчас в активе команды 9 пунктов. Наверное, это неплохое достижение, если бы такая альтернатива была предложена еще до старта чемпионата?

– Я немного следил за "Минаем" последние два-три года. Видел, как закарпатцы выходили в высшую лигу. Так вот результаты команды в УПЛ были не такими хорошими, как того ожидали тренеры, игроки, руководство и болельщики. Скажу за себя – я сюда пришел со стремлением играть и побеждать. Не чудом добывать очки, а заслуженно брать их в матчах. Поэтому ни сейчас, ни летом не сказал бы, что 9 очков – это супер. Хочется больше выигрывать. Тем более, когда увидел, как изменилась команда с тех пор, как и пришел. Пока мы видим совсем другой коллектив, который может играть в футбол – играть в нормальный футбол. Даже по статистическим показателям мы далеко не на последнем месте и даже не в середине. Взять то же количество пропущенных голов и количество созданных моментов. В определенное время по некоторым показателям мы даже "Динамо" опережали. Примечательно, что команда прогрессирует. Думаю, у нас есть хорошее будущее.

– За счет чего это удается? Ведь команда собрана летом почти с нуля и очень много игроков – представители Первой лиги.

– То, что игроки играли еще зимой в первой лиге – это не приговор какой-то. Когда-то и я был молодым, играл в первой лиге и получил приглашение в "Волынь" от Виталия Владимировича Кварцяного. Получил шанс и им воспользовался. В первой лиге тоже очень тяжело последние годы. Команды существенно прибавили, и там уже нет такого количества проходных матчей. Игроки показывают обычный футбол. К нам пришли ребята голодные к победе. Сейчас это шанс для них играть в украинской Премьер-лиге. Они молодые. Если будут показывать высокий уровень игры, то на них будут обращать внимание и другие клубы. Уровень чемпионата Украины снизился – это не секрет. И есть огромный шанс попасть в команду из верхней части турнирной таблицы. Повторюсь, это большой шанс для молодежи. Еще пять лет назад получить такую ​​возможность было трудно.

– Владимир Шаран часто говорит о том, что команде не хватает мастерства в завершающей стадии. Это главная проблема сейчас?

– Да, главная причина потери нами очков – низкая реализация. Может, скоро прорвет. Сколько моментов мы создали в последнем матче против "Ворсклы"?! Восемь опасных точно. А прям 100-процентных – два-три. У соперника же два удара – два гола. Да, это опять-таки опыт и вопросы мастерства. Ведь когда полтавчане были в конце таблицы, все задавались вопросом – как они с таким потенциалом, финансовой возможностью и игроками, которые не первый год играют вместе, в национальной сборной выступали, теряют очки с такой регулярностью.

К нам это придет со временем. Нельзя собраться почти с нуля летом командой, где играют многие молодые, и сразу начать демонстрировать результат.

– Игра против "Днепра-1" будет самой тяжелой для "Миная" этой осенью?

– Нет, не самая тяжелая. Мы уже в психологическом плане прибавили. Как говорит главный тренер, на нас не давит результат. Мы должны выходить и играть в свой футбол. Если мы продолжим создавать моменты и начнем их реализовывать, то никаких проблем у нас не будет – будь то "Днепр-1" соперник или "Динамо". Опять же взять игру против киевлян – некоторые игроки нашей команды до недавнего времени на "Олимпийский" не выходили ни разу, а вышли против динамовцев, играли и создавали моменты. Мы тогда как минимум могли играть вничью. Нужно психологически быть готовым. Главное в нашем футболе, да и в жизни - быть психологически уравновешенным. Нужно выходить и играть. Все будет хорошо.