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Цыганык: Реал сохраняет интерес к Мудрику

Премьер-лига
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Также в претендентах и Арсенал

Цыганык: Реал сохраняет интерес к Мудрику

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский журналист Игорь Цыганык сообщил, что мадридский "Реала" до сих пор сохраняет интерес к хавбеку "Шахтера" Михаилу Мудрику.

Недавнюю информацию о том, что мадридцы охладели к игроку, Цыганык назвал неправдивой.

Источник утверждает, что представители мадридцев выходили в окружение Мудрика, также могли быть контакты с "горняками". Правда, когда это было, Цыганык не уточнил.

Также отмечается, что заинтересован в Мудрике и лондонский "Арсенал".

При этом Цыганык говорит о том, что "горняки" также рассматривают возможность переподписания Мудрика на новых условиях

Напомним, что действующий контракт 21-летнего футболиста рассчитан до 2026 года.

Transfermarkt оценивает Мудрика в 15 миллионов евро, а "Шахтер" хочет получить за своего футболиста более 50 миллионов евро.

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В статье: Игорь Цыганык Шахтер (Донецк) Реал (Мадрид) Михаил Мудрик
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Источник:
Football Hub

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