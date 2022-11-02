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Цыганык: Реал сохраняет интерес к Мудрику
Также в претендентах и Арсенал
Getty Images / Global Images Ukraine
Украинский журналист Игорь Цыганык сообщил, что мадридский "Реала" до сих пор сохраняет интерес к хавбеку "
Недавнюю информацию о том, что мадридцы охладели к игроку, Цыганык назвал неправдивой.
Источник утверждает, что представители мадридцев выходили в окружение Мудрика, также могли быть контакты с "горняками". Правда, когда это было, Цыганык не уточнил.
Также отмечается, что заинтересован в Мудрике и лондонский "Арсенал".
При этом Цыганык говорит о том, что "горняки" также рассматривают возможность переподписания Мудрика на новых условиях
Напомним, что действующий контракт 21-летнего футболиста рассчитан до 2026 года.
Transfermarkt оценивает Мудрика в 15 миллионов евро, а "Шахтер" хочет получить за своего футболиста более 50 миллионов евро.
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