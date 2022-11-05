Не только вдохновенно поет гимн, но и круто забивает. ВИДЕО невероятного гола Сергея Панасенко в ворота Зари

Сергей Панасенко еще во время выступлений в "Вересе" прославился тем, что вдохновенно пел гимн перед стартовым свистком. Футболист в этом процессе выкладывался по полной, но и о чисто игровых своих функциях не забывал. Собственно, он продолжает свое дело уже в "Металлисте".

В матче 11-го тура харьковчане противостояли "Зари" и создали одному из лидеров чемпионата незаурядные проблемы. Поспособствовал этому и Сергей Панасенко, который на 74-й минуте забил невероятный гол: далеко из-за пределов штрафной, левой ногой, в ближний угол. Смотрите:

Этот гол стал для Сергея Панасенко вторым результативным ударом в этом сезоне. "Металлист" в итоге проиграл "Заре" 2:3.