 Красивая комбинация против двух стандартов. Металлист 1925 - Ингулец 2:1. Видео обзор матча ᐉ UA-Футбол
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Красивая комбинация против двух стандартов. Металлист 1925 - Ингулец 2:1. Видео обзор матча

Премьер-лига
(1 голосов)

Смотреть видео обзор матча Металлист 1925 – Ингулец, чемпионат Украины, 13 ноября 2022

Красивая комбинация против двух стандартов. Металлист 1925 - Ингулец 2:1. Видео обзор матча

Новина українською

Харьковская команда наконец-то прервала серию из шести матчей без побед. Но чтобы одолеть Ингулец, пришлось проявить характер. Гости забили первыми после красивой комбинации, но Металлист 1925 ответил двумя результативными угловыми. Это первая победа харьковчан под руководством Эдмара и Голодюка. Вашему вниманию видео обзор матча Металлист 1925 – Ингулец.

VBET лига. 13-й тур
13 ноября. Киев. НСК Олимпийский
Металлист 1925 – Ингулец 2:1
Голы: Р.Русин 40, Безуглый 79 – Казак 23

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В статье: Ингулец (Петрово) Металлист 1925 (Харьков)
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