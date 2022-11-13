Красивая комбинация против двух стандартов. Металлист 1925 - Ингулец 2:1. Видео обзор матча

Харьковская команда наконец-то прервала серию из шести матчей без побед. Но чтобы одолеть Ингулец, пришлось проявить характер. Гости забили первыми после красивой комбинации, но Металлист 1925 ответил двумя результативными угловыми. Это первая победа харьковчан под руководством Эдмара и Голодюка. Вашему вниманию видео обзор матча Металлист 1925 – Ингулец.

VBET лига. 13-й тур

13 ноября. Киев. НСК Олимпийский

Металлист 1925 – Ингулец 2:1

Голы: Р.Русин 40, Безуглый 79 – Казак 23