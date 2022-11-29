Шахтер объявил о трансфере грузинского защитника

Донецкий "Шахтер" сообщил о переходе из грузинского "Сабуртало" 21-летнего защитника Георгия Гочолейшвили.

Соглашение с игроком, вступающим в силу 1 января 2023 года, рассчитано на 5 лет.

"Георгий Гочолейшвили – воспитанник Академии "Сабуртало", за главную команду которого выступал с 2020 года: сыграл 85 матчей, забил 8 мячей и сделал 12 голевых передач. В этом году провел 30 матчей в чемпионате Грузии (4 гола и 4 ассиста), 2 игры в Кубке Грузии и 4 поединка в квалификации Лиги конференций УЕФА. На счету Гочолейшвили 7 матчей за молодежную сборную Грузии U21. 17 ноября 2022 дебютировал в составе национальной сборной Грузии", - указывает официальный сайт Шахтера.

Основная позиция Гочолейшвили - правый защитник. Transfermarkt оценивает его в 600 тысяч евро.