Юрий Вирт – о стадионе в Ровно: Арена даже сможет принимать международные матчи

В первой половине 90-х, когда неуступчивый и способный на сенсации ровенский "Верес" собирал на домашних матчах большую зрительскую аудиторию, в городе наблюдался настоящий футбольный бум. Однако прошло совсем немного времени, и главная команда Ровно выбыла из элиты. С тех пор в областном центре с футболом стали происходить изменения со знаком минус. Да и стадион "Авангард", помнящий заполненные до отказа трибуны, через некоторое время оказался в аварийном состоянии. У местных властей на протяжении многих лет дела до главного спортивного сооружения города не доходили, пока не пришло время существенных изменений. Новое появление "Вереса" в элите украинского футбола привело к положительным сдвигам в вопросе со стадионом. Во второй половине осенней части нынешнего сезона команда Юрия Вирта наконец-то сыграла на "Авангарде".

– После реконструкции действующими стали две центральные трибуны, - рассказывает Юрий Вирт. - Из старых боковых одна была снесена, а другая еще остается, служа местом хранения. Реконструкция стадиона происходила за государственные средства, но из-за войны все на время "заморозилось". Президент клуба за свой счет помог довести стадион до соответствия тем условиям, которые позволяют на нем играть. Поле, раздевалки и служебная VIP-ложа – это то, что было сделано для того, чтобы "Верес" мог наконец домашние матчи проводить в Ровно. Впереди еще предстоит работа по обновлению беговых дорожек и благоустройству территории вокруг стадиона. Пока никто ничего больше делать не будет до окончания войны.

– Какова вместимость обновленных трибун?

– Если не ошибаюсь, до 8 тысяч. Теперь с нетерпением будем ждать нашей победы над врагом. Когда наступит мир, расположенный в центре города стадион будет полностью достроен и даже сможет принимать международные матчи. Как только зрители получат разрешение на его посещение, то полная заполненность трибун точно будет. А сейчас людям пока не до футбола.