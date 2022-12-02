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Шахтер сделал предложение по трансферу 19-летнего вингера Палмейрас
Потенциальная замена Мудрику
Фото: palmeiras.com.br
"Шахтер" может пополнить свой состав еще одним легионером. Донецкий клуб намерен подписать вингера "Палмейраса" Кевина. Об этом сообщает Diário do Verdão со ссылкой на журналиста Андре Эрнана.
Согласно его информации, горняки готовы заплатить за 19-летнего футболиста 4 миллиона евро.
Кевин выступает за молодежную команду "Палмейрас" U-20 и его планировали лишь со следующего сезона перевести в первую команду. Основным амплуа бразильца является левый вингер, но он может сыграть в нападении и правого полузащитника.
Напомним, ранее "Шахтер" объявил о трансфере грузинского защитника.
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