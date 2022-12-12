Рух сыграл вничью с польским клубом в благотворительном матче

В субботу, 10 декабря, состоялся товарищеский матч между львовским "Рухом" и польским "Видзев". Команды победителя не выявили - 0:0. Игра проходила поселке Вишнева Гора, на базе клуба из Лодзи. Хозяева могли открыть счет по пенальти, но Герета справился с ударом Павловского.

К слову, "Видзев" занимает третье место в текущем сезоне в таблице чемпионата Польши по футболу

Напомним, для "Руха" это был последний поединок года перед отпуском команды.

Товарищеский благотворительный матч.

10 декабря 2022 года

"Видзев" – "Рух" 0:0.

Нереализованный пенальти: Павловский ("Видзев"), 27 (вратарь).