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Рух сыграл вничью с польским клубом в благотворительном матче

Премьер-лига
(1 голосов)

Команды расписали мировую

Рух сыграл вничью с польским клубом в благотворительном матче

Фото: ФК Рух

Новина українською

В субботу, 10 декабря, состоялся товарищеский матч между львовским "Рухом" и польским "Видзев". Команды победителя не выявили - 0:0. Игра проходила поселке Вишнева Гора, на базе клуба из Лодзи. Хозяева могли открыть счет по пенальти, но Герета справился с ударом Павловского.

К слову, "Видзев" занимает третье место в текущем сезоне в таблице чемпионата Польши по футболу

Напомним, для "Руха" это был последний поединок года перед отпуском команды.

Товарищеский благотворительный матч.
10 декабря 2022 года
"Видзев" – "Рух" 0:0.
Нереализованный пенальти: Павловский ("Видзев"), 27 (вратарь).

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В статье: Рух (Львов) Видзев (Лодзь)
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