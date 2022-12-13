"Там был конфликт Скрипника и Шаблия": Вацко рассказал, почему тренер ушел из Зари

Известный украинский комментатор и журналист Виктор Вацко рассказал свою инсайдерскую версию, почему экс-коуч " Зари " Виктор Скрипник летом не стал продлевать контракт с луганским клубом, а перешел в полтавскую "Ворсклу", которая дала ему трехлетний контракт и широкие трансферные полномочия.

В "Заре" Скрипник был вынужден постоянно работать с новыми кадрами ввиду частой смены футболистов в каждое трансферное окно.

Кроме того, зачастую мнение тренера при выборе тех или иных исполнителей не учитывалось, а преимущество отдавалось подопечным известного украинского агента Вадима Шаблия, который имеет большое влияние на луганский клуб.

"У Скрипника не было карт-бланша в Заре. Не секрет, что там был конфликт взглядов Скрипника и Вадима Шаблия – одного из агентов, которые заводят футболистов в "Зарю". Это то, что создавало напряжение в луганском клубе", – заявил Вацко.