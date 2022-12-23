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Президент Днепра-1: Это ощущение… А вы разве не чувствуете? Гимн Лиги чемпионов приближается

Премьер-лига
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Юрий Береза - о первом месте Днепра-1

Президент Днепра-1: Это ощущение… А вы разве не чувствуете? Гимн Лиги чемпионов приближается

Фото: facebook.com/jury.bereza

Новина українською

Почетный президент "Днепра-1" Юрий Береза надеется, что нынешнее лидерство команды в чемпионате Украины поможет клубу не просто выйти в еврокубки, а оказаться в Лиге чемпионов.

"Это ощущение… А вы разве не чувствуете? Гимн Лиги чемпионов приближается. Мне кажется, что он уже где-то раздается – где-то далеко, но уже раздается. Главное, чего мне хочется – чтобы на стадионе раздался гимн Лиги чемпионов. Неважно, с какой командой мы будем играть. Он прозвучит после победы. Все накладывается одно на другое, но одно чувство: родной город, родной стадион, родная команда, гимн Лиги чемпионов.

Честно скажу, ожидал худшего, но то, что есть – невероятный шаг вперед. Клуб показал, что один человек или даже тренерский штаб не может сделать все самостоятельно. Пожалуй, мы сложились как клуб, и 1-е место – результат того, что существует действующая структура спортивного клуба "Днепр-1". В клуб будут приходить те или иные личности, будут играть, тренировать… Давайте, например, вспомним того же Супрягу, насколько он был перспективным. Его уход из клуба был слишком ранним. Если бы он поиграл здесь еще год-два, думаю, судьба сложилась бы по-другому. Это энергетика, это Днепр: город, река, люди, мы с вами", - сказал Береза.

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В статье: СК Днепр-1 Юрий Береза
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Источник:
СК Дніпро-1

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Комментарии (1)
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Хиденг (Днепр)
23.12.2022 в 18:29
Чую..., чую... Чем больше чую про зимнюю продажу Мудрыка, тем больше чую гимн Лиги Чемпионов. Только не в Днепре! Они его зимой фиг продадут, если им ЛЧ не будет гарантирована, там считать умеют.
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