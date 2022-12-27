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Вирт: Пасич переходит в Днепр-1, Кучеров и Гагун продлили контракты и остаются в Ровно

Премьер-лига
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(1 голосов)

Наставник Вереса рассказал о зимних трансферных планах команды

Вирт: Пасич переходит в Днепр-1, Кучеров и Гагун продлили контракты и остаются в Ровно

Фото: UA-Футбол/ Автор - Олександр Приходько

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Главный тренер "Вереса" Юрий Вирт развеял слухи о трансфере Виталия Дахновского в львовские клубы, рассказал о новых соглашениях Валерия Кучерова и Романа Гагуна и ответил на вопрос, действительно ли переходит в "Днепр-1" Евгений Пасич.

– Юрий Николаевич, давайте начнем с Дахновского. Пишут, что он может перейти либо в "Рух", либо во "Львов".

– Это слухи. Не более того. Зачем Дахновскому менять "Верес" на один из этих клубов? При всем уважении к ним. Если и переходить, то только к грандам. В данном случае не вижу смысла что-либо менять. Виталий и дальше будет играть в Ровно.

- Руководство "Днепра-1" говорит, что они ведут переговоры с "Вересом" по трансферу Евгения Пасича. Так и есть?

– Подтверждаю. Думаю, вскоре клуб предоставит всю официальную информацию о Евгении Пасиче. Для нас это – большая потеря, однако ничего не поделаешь, такова футбольная жизнь.

- "Верес" заключил новые соглашения с Михаилом Шестаковым и Богданом Когутом. С кем еще будет продолжено сотрудничество?

- Валерий Кучеров и Роман Гагун приняли предложение нашего президента, поэтому они остаются в Ровно.

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В статье: Юрий Вирт Верес (Ровно) Евгений Пасич Валерий Кучеров СК Днепр-1 Роман Гагун Виталий Дахновский
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Источник:
FootBoom

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Комментарии (1)
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Artemanat (Кривой Рог)
27.12.2022 в 21:59
Дахновскому в Бельгію
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