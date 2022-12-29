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Приехал на лечение, а попал за решетку. Тренера клуба УПЛ осудили в Беларуси

Премьер-лига
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Два года домашней химии

Приехал на лечение, а попал за решетку. Тренера клуба УПЛ осудили в Беларуси

Фото: instagram.com/khamu33

Новина українською

Белорусский специалист, тренер вратарей ФК "Львов" Василий Хомутовский был осужден на родине.

Судья Ленинского районного суда Минская Татьяна Шотик приговорила его к двум годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа ("домашней химии"), сообщает Tribuna.by.

Хомутовского обвиняли по статье 342 УК РБ ("Активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок").

Напомним, что 44-летний специалист был задержан 30 сентября 2022 года после того, как вернулся в Беларусь на лечение. Сначала он получил 13 суток административного ареста из-за пересылки материалов из Telegram-канала, признанного в Беларуси экстремистским. Затем его задержали по уголовному обвинению. Также известно, что в 2020 году он публично осудил насилие силовиков после выборов президента Белоруссии.

Хомутовский пришел на должность тренера вратарей в украинский клуб в январе 2022 года. В 2017 году он занимал аналогичную должность в "Черноморце". Как игрок выступал за "Металлист", "Таврию" московское и минское "Динамо", БАТЭ, "Стяуа" и другие клубы. Провел 26 матчей за сборную Беларуси.

К слову, "Домашняя химия" - наказание, связанное с ограничением свободы. Человек живет дома, продолжает работать, но у него могут вычитать до четверти ежемесячного заработка. С проверкой могут прийти в любое время – домой или на работу. В условиях "домашней химией" запрещено пить алкогольные напитки, покидать дом в выходные и праздники, а также, как правило, после 22 часов, но принимать гостей можно. В случае нарушения правил наказание может быть заменено на более строгое, вплоть до лишения свободы. Данный термин идет еще из советских времен.

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В статье: ФК Львов Василий Хомутовский война с россией
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Источник:
Tribuna.com Білорусь

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