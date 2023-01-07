Громов и Бусанелло покинули Днепр-1

Сегодня, 7 января, СК "Днепр-1" объявил список игроков, которые отправятся на тренировочные сборы в Турцию.

Официальный сайт днепрян сообщил, что с командой не поедут форвард Артем Громов и защитник Габриэль Бусанелло. Украинец и бразилец покидают "Днепр-1".

Читайте также На просмотре в СК Днепр-1 пребывают шесть игроков Металлиста

У Бусанелло закончилась аренда с "Шапекоэнсе", а Громов стал свободным агентом и вынужден будет искать себе новый клуб.

В этом сезоне оба игрока провели 14 поединков в составе днепрян.