  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Громов и Бусанелло покинули Днепр-1
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Громов и Бусанелло покинули Днепр-1

Премьер-лига
(1 голосов)

Игроки не едут с днепрянами на сборы

Громов и Бусанелло покинули Днепр-1

Фото: СК Дніпро-1

Новина українською

Сегодня, 7 января, СК "Днепр-1" объявил список игроков, которые отправятся на тренировочные сборы в Турцию.

Официальный сайт днепрян сообщил, что с командой не поедут форвард Артем Громов и защитник Габриэль Бусанелло. Украинец и бразилец покидают "Днепр-1".

Читайте такжеНа просмотре в СК Днепр-1 пребывают шесть игроков Металлиста

У Бусанелло закончилась аренда с "Шапекоэнсе", а Громов стал свободным агентом и вынужден будет искать себе новый клуб.

В этом сезоне оба игрока провели 14 поединков в составе днепрян.

По теме
yellow-arrow
Источник: Днепр-1 интересовался молодым бразильцем
yellow-arrow
Шесть игроков из Металлиста, несколько легионеров. Днепр-1 объявил список игроков, которые поедут на первый сбор
yellow-arrow
На просмотре в СК Днепр-1 пребывают шесть игроков Металлиста
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Артем Громов Габриэль Бусанелло
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
СК "Днепр-1"

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде