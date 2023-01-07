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Громов и Бусанелло покинули Днепр-1
Игроки не едут с днепрянами на сборы
Фото: СК Дніпро-1
Сегодня, 7 января, СК "Днепр-1" объявил список игроков, которые отправятся на тренировочные сборы в Турцию.
Официальный сайт днепрян сообщил, что с командой не поедут форвард Артем Громов и защитник Габриэль Бусанелло. Украинец и бразилец покидают "Днепр-1".
У Бусанелло закончилась аренда с "Шапекоэнсе", а Громов стал свободным агентом и вынужден будет искать себе новый клуб.
В этом сезоне оба игрока провели 14 поединков в составе днепрян.
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Источник:СК "Днепр-1"
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