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Днепр-1 в первом спарринге года играет в результативную ничью с тбилисским Динамо

Премьер-лига
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Украинцы по ходу матча проигрывали 0:2

Днепр-1 в первом спарринге года играет в результативную ничью с тбилисским Динамо

Фото: СК Дніпро-1

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

"Днепр-1" сыграл свой первый спарринг в 2023 году. Украинцы в турецком городе Белек встречались с тбилисским "Динамо".

Коллектив Кучера начало встречи провалил. Футболисты "Динамо" за девять минут отличились двумя голами. Сначала после рикошета мяч в ворота отправил Мострашвили. После этого защитники "Днепра-1" не уследили за Киктитадзе, который реализовал выход один на один. Однако, еще до перерыва днепряне не только сравняли счет, но и вышли вперед. На 35-й минуте после шикарной передачи Амаша ударом головой отправил мяч в сетку Довбик. А в период с 39 до 41-й минуты Подлепенец и Рубчинский еще дважды огорчили голкипера грузинской команды.

После перерыва тренеры обновили составы команд. Казалось, украинцы все же смогут довести игру до победы, но Миквабишвили шикарным ударом сравнял счет. Отметим, что за грубый подкат в центре поля красную карточку получил Танковский, но украинцы не играли в меньшинстве, ведь было договорено о замене.

В итоге, матч завершился вничью – 3:3.

Контрольный матч

"Днепр-1" – "Динамо" (Тбилиси) 3:3

Голы: Довбик (35), Подлепенец (39), Рубчинский (41) - Мострашвили (3), Киктитадзе (9), Миквабишвили (74)

Удаление: Танковский (78)

"Днепр-1" (первый тайм): Кинарейкин, Амаш, Гомес, Сваток (кап), Пасич, Назаренко, Рубчинский, Бабенко, Подлепенец, Гуцуляк, Довбик

"Днепр-1" (второй тайм): Костик, Адамюк, Сарапий, Порох, Танчик, Клименчук, Танковский, Когут, Подлепенец, Пасич, Гуцуляк

"Динамо" (стартовый состав): Каталадзе, Каландадзе (кап), Хвабагиани, Омар, Моистрапишвили, Беленький, Осей, Киктитадзе, Угрекелидзе, Майсурадзе, Сигуа

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В статье: Динамо (Тбилиси) СК Днепр-1
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