Официально. Адеринсола Эсеола стал футболистом ПФК Львов

Украинский форвард нигерийского происхождения Адеринсола Эсеола стал футболистом ПФК "Львов", сообщает пресс-служба львовского клуба.

Форвард взял себе 18 номер, под которым будет выходить на поле под руководством Олега Дулуба. Финансовая сторона и сроки продолжительности соглашения между футболистом и клубом не разглашаются.

В Украине футболист известен по выступлениям за "Десну", "Александрию", "Зирку", киевский "Арсенал" и "Ворсклу". Также форвард играл за казахстанские "Кайрат" и "Акжайык".

После первого круга ПФК Львов занимает в турнирной таблице УПЛ последнее 16-е место, имея в своем активе десять очков после 14 сыгранных матчей.