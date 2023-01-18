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Официально. Адеринсола Эсеола стал футболистом ПФК Львов
Сроки и финансовая сторона сделки не разглашаются
Фото: ПФК Львов
Украинский форвард нигерийского происхождения Адеринсола Эсеола стал футболистом ПФК "Львов",
Форвард взял себе 18 номер, под которым будет выходить на поле под руководством Олега Дулуба. Финансовая сторона и сроки продолжительности соглашения между футболистом и клубом не разглашаются.
В Украине футболист известен по выступлениям за "Десну", "Александрию", "Зирку", киевский "Арсенал" и "Ворсклу". Также форвард играл за казахстанские "Кайрат" и "Акжайык".
После первого круга ПФК Львов занимает в турнирной таблице УПЛ последнее 16-е место, имея в своем активе десять очков после 14 сыгранных матчей.
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