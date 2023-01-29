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Днепр-1 играет в нулевую ничью с действующим чемпионом Черногории

Премьер-лига
(2 голосов)

Первый спарринг для "Днепра-1" на втором турецком сборе

Днепр-1 играет в нулевую ничью с действующим чемпионом Черногории

Фото: СК Дніпро-1

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

В контрольном матче в турецком городе Белек встречались "Днепр-1" и черногорская "Сутьеска". Для украинцев это был уже пятый спарринг в 2023 году.

На игру против действующего чемпиона Черногории Александр Кучер выставил основной состав. Днепряне с первых минут доминировали, но свои моменты до перерыва реализовать не смогли. Отметим эпизод с Алексеем Гуцуляком, когда он реализовал выход один на один, но ранее Артем Довбик сыграл рукой.

В перерыве тренерский штаб украинской команды на левый фланг защиты выпустил игрока группы атаки Александра Назаренко. Во втором тайме футболисты "Сутьески" начали играть более агрессивно в центре поля, поэтому у днепрян уже не было такого доминирования. С позиционным футболом у подопечных Кучера были существенные проблемы. Не хватало игрокам украинской команды нестандартных действий. Отмечаем дебют бразильского новичка Пеглоу, сыгравшего 20 минут.

В итоге, матч так и завершился без голов.

Контрольный матч

"Днепр-1" - "Сутьеска" 0:0

"Днепр-1" (стартовый состав): Валеф, Пасич (Назаренко, 46), Сарапий, Сваток (кап), Хайнер, Бланко, Рубчинский, Бабенко, Пихаленок, Гуцуляк, Довбик

"Днепр-1" (с 70-й минуты): Рыбак – Горбунов, Гомес, Адамюк, Кононов, Танковский, Бланко, Подлепенец, Назаренко, Танчик, Пеглоу

"Сутьеска" (стартовый состав): Гилен (кап), Гривич, Вучич, Бабич, Стиенович, Крстович, Матанович, Вучичич, Живчевич, Эракович, Конрад.

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В статье: СК Днепр-1
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