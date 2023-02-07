Днепр-1 в заключительном спарринге громит латвийскую Ауду

Подопечные Александра Кучера сегодня сыграли свой заключительный спарринг во время зимнего межсезонья. Соперником украинцев стала латвийская "Ауда", которая в прошлом году выиграла Кубок Латвия.

Тренерский штаб "Днепра-1" с первых минут выставил основной состав, который, скорее всего, сыграет уже 16 февраля в Лиге конференций против "АЕКа".

В первой половине тайма украинцам сложно было найти ключи к защите соперника, но со временем игра открылась. Высокий прессинг помог днепрянам открыть счет. После передачи Пеглоу пробил мимо голкипера с нескольких метров Довбик – 1:0. На 37-й минуте отважился на удар из-за пределов штрафной Маттарита и мяч с рикошетом от защитника оказался в воротах – 2:0. Уже в следующей атаке счет стал разгромным. Гуцуляк отдал на Пихаленка, а тот спокойно переправил мяч в сетку – 3:0.

В начале второго тайма из-за повреждения вынужден был покинуть поле Алексей Гуцуляк. Надеемся, что он сможет восстановиться до официальных матчей.

Во втором тайме латвийцы прибавили в активности и все же смогли забить гол престижа. За игру рукой арбитр назначил пенальти в ворота днепрян. Одиннадцатиметровый реализовал Минчев – 3:1. Однако, уже через несколько минут после фланговой атаки второй гол в свой актив записал Довбик. Еще через две минуты подопечные Кучера забили пятый мяч. После ассиста Довбика отличился Танчик – 5:1.

В итоге, матч завершился побелой "Днепра-1" - 5:1.

Контрольный матч

"Днепр-1" (Украина) - "Ауда" (Латвия) 5:1

Голы: Довбик (22, 64), Исаевс (37, автогол), Пихаленок (38), Танчик (66) - Минчев (61, пен)

"Днепр-1" (стартовый состав): Валеф - Хайнер, Сваток (кап), Сарапий, Матаррита, Бабенко, Пихаленок, Рубчинский, Гуцуляк, Пеглоу, Довбик

"Днепр-1" (второй тайм): Валеф - Сваток, Сарапий, Танчик, Горбунов, Бабенко, Пихаленок (Танковский, 83), Когут, Гуцуляк (Пасич, 54), Назаренко, Довбик (Подлепенец, 83)

"Ауда" (стартовый состав): Ондоа (кап) - Минкевич, В. Исаевс, Микулич, Ачой, Рафаэль, Савельевс, Минчев, Сукебелис, Траоре, Улимбашевс