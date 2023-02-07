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Кучер: Уровень нашей подготовки покажет официальная игра
Днепр-1 завершил свой турецкий сбор
scdnipro1.com.ua
Главный тренер "
– Команда месяц провела в Турции на сборах. Что успели сделать за это время?
– Это покажет официальная игра – что мы успели, что не успели и как мы вообще смотримся. Если подвести итоги сегодняшней игры, мы очень неплохо выглядели, ребята хорошо двигались и в этом плане они молодцы. Но, повторюсь, все будет видно на официальном уровне.
– Что касается трансферов. Вы закрыли все позиции, которые желали, или тренер никогда не может быть полностью доволен?
– То, что мы могли сделать – мы сделали, кого удалось подписать, а кого – нет. Будем работать с исполнителями, которые у нас есть. У нас хороший коллектив и хорошие ребята, так что будем работать и выкладываться по максимуму на поле.
– Уже завтра команда отправляется на Кипр. Так заранее решили приехать для лучшей адаптации?
- Да конечно. Уж там на месте будем тренироваться и готовиться. Будем дорабатывать то, что нам нужно и пытаться дать бой сопернику на все сто процентов.
– Удается изучать сейчас АЕК?
– Да, смотрели их последнюю игру с "Апоэлем", а уже на Кипре планируем посетить их игру в чемпионате. Конечно, у нас с ребятами еще будут теоретические занятия, где мы будем разбирать соперника.
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