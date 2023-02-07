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Идут на рекорд: Александрия близка к покупке запасного Шахтера

Премьер-лига
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Андрей Кулаков может сменить прописку

Идут на рекорд: Александрия близка к покупке запасного Шахтера

Фото: ФК Маріуполь

Новина українською

"Александрия" почти договорилась о переходе центрального нападающего Андрея Кулакова из "Шахтера", сообщает ТаТоТаке.

По информации ведущих, сумма трансфера будет рекордной для клуба - то есть, больше, чем 250 тысяч евро, уплаченных в 2019 году "Стандарду" за Валерия Лучкевича.

В настоящее время агент Кулакова ведет переговоры с "Александрией" по личному контракту игрока. Он хочет зарабатывать на уровне лидеров команды.

Напомним, 23-летний Кулаков в 2019-2022 играл в аренде за "Мариуполь" и забил 10 голов в 50 матчах. После российского вторжения Андрей поехал в аренду в турецкий "Тузласпор", но там лишь четырежды вышел на поле за три месяца.

В текущем сезоне Кулаков был заявлен за "Шахтер", но не сыграл ни минуты. Его контракт с "Горняками" истекает в конце 2023-го.

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В статье: Шахтер (Донецк) Андрей Кулаков Александрия
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Источник:
ТаТоТаке

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