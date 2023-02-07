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Игрок Динамо забил за сборную Сенегала на 26-ой секунде – Видео

Премьер-лига
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Командировка на Кубок африканских наций проходит успешно

Игрок Динамо забил за сборную Сенегала на 26-ой секунде – Видео

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Нападающий "Динамо" и сборной Сенегала U-21 Самба Диалло отличился в товарищеском матче против сборной Замбии U-21. 20-летний вингер вывел свою вперед команду уже на 26-ой секунде встречи.

Матч так и закончился со счетом 1:0 в пользу сборной Сенегала U-21.

Напомним, что Диалло отправился в расположение национальной команды на Кубок африканских наций U-20. Первенство пройдет с 19-го февраля по 11 марта в Египте.

В группе команда Диалло сыграет против Нигерии, Мозамбика и Египта. По две лучших команды из трех групп выйдут в четвертьфиналы, к ним присоединятся ещё две лучших среди третих мест.

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В статье: Динамо (Киев) Самба Диалло
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