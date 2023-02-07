Игрок Динамо забил за сборную Сенегала на 26-ой секунде – Видео

Нападающий "Динамо" и сборной Сенегала U-21 Самба Диалло отличился в товарищеском матче против сборной Замбии U-21. 20-летний вингер вывел свою вперед команду уже на 26-ой секунде встречи.

Матч так и закончился со счетом 1:0 в пользу сборной Сенегала U-21.

Напомним, что Диалло отправился в расположение национальной команды на Кубок африканских наций U-20. Первенство пройдет с 19-го февраля по 11 марта в Египте.

В группе команда Диалло сыграет против Нигерии, Мозамбика и Египта. По две лучших команды из трех групп выйдут в четвертьфиналы, к ним присоединятся ещё две лучших среди третих мест.