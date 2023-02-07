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Игрок Динамо забил за сборную Сенегала на 26-ой секунде – Видео
Командировка на Кубок африканских наций проходит успешно
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Динамо" и сборной Сенегала U-21 Самба Диалло отличился в товарищеском матче против сборной Замбии U-21. 20-летний вингер вывел свою вперед команду уже на 26-ой секунде встречи.
Матч так и закончился со счетом 1:0 в пользу сборной Сенегала U-21.
Напомним, что Диалло отправился в расположение национальной команды на Кубок африканских наций U-20. Первенство пройдет с 19-го февраля по 11 марта в Египте.
В группе команда Диалло сыграет против Нигерии, Мозамбика и Египта. По две лучших команды из трех групп выйдут в четвертьфиналы, к ним присоединятся ещё две лучших среди третих мест.
L’ouverture du score signée le capitaine des lionceaux Samba Diallo dès l’entame du match. #SENZAM #U20 pic.twitter.com/JWa5qvzxhP— FSF (@Fsfofficielle) February 7, 2023
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