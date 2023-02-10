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Ворскла победила Левадию в рамках товарищеского турнира

Премьер-лига
(1 голосов)

Много забили, немало пропустили

Ворскла победила Левадию в рамках товарищеского турнира

Фото: ФК Ворскла / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Полтавская "Ворскла" одержала победу в первом туре товарищеского турнира Winter Cup, который в эти дни проходит в Турции. Полтавчане одолели эстонскую "Левадию".

До перерыва полтавчане полностью деклассировали своего соперника, завершив тайм с преимуществом в три гола. Однако во второй половине "Левадии" удалось вернуть интригу во встречу, забив два гола в седьмом десятке минут. Но на полноценный камбэк эстонцев не хватило.

Напомним, что в первом матче этого же турнира "Верес" и "Полесье" расписали результативную ничью 3:3 в основное время с победой житомирян в серии пенальти.

Winter Cup. 1-й тур
"Ворскла" (Полтава, Украина) - "Левадия" (Таллин, Эстония) 3:2
Голы: Латинович 13 (авт.), Степанюк 40, Сефери 45 – Фелисио 61, Фелисио 64
"Ворскла" (старт): Исенко, Пердута, Рамирес, Чеснаков, Кравец, Юрченко, Павлюк, Степанюк, Сефери, Лопес, Фелипе.
"Левадия" (старт): Валнер, Тур, Пеетсон, Латинович, Шоннинг-Ларсен, Айнсалу, Мавретич, Валья, Агьири, Яковлев, Силва Рейс.
Предупреждения: Фелипе 22, Кравец 60, Пердута 74, Рамирес 76, Сефери 89 – Латинович 58.

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В статье: Ворскла (Полтава) ФКИ Левадия (Таллинн)
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