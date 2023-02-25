Буткевич: Полесье имеет больший бюджет, чем Верес. У нас есть зарплаты по 10 тысяч долларов

Президент “Вереса” Иван Надеин на своем новом You-Tube канале взял интервью у президента Полесья Геннадия Буткевича, который рассказал, что волки имеют больший бюджет, чем у ровенчан.

“У “Вереса” есть бюджет на полгода в УПЛ где-то 50-60 миллионов гривен расходной части? У нас больше”, – отметил Буткевич.

Также Надеин спросил о зарплатах в житомирском коллективе. Буткевич назвал, какие суммы могут зарабатывать футболисты его клуба, однако не подтвердил информацию о том, что нападающий Филипп Будковский получает 25 тысяч долларов в месяц

"Нет, он еще не забил на эту сумму (смеется, – прим.). У нас и в помине нет зарплат в 25 тысяч долларов. Десять тысяч долларов есть”, – добавил Буткевич.

Отметим, что в первой части чемпионата Первой лиги "Полесье" набрало в своей группе 40 очков из 42 возможных. Весеннюю часть розыгрыша турнира житомиряне проведут в более сильной группе, где определятся обладатели путевок в УПЛ. Сезон Первой лиги возобновится 8 апреля – первый матч "волки" проведут против МФК "Металлург".