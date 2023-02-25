Павелко: Уверен, опыт Риццоли и Лучи поможет украинским арбитрам выйти на международный ТОП-уровень

Президент УАФ Андрей Павелко поделился информацией о подготовке арбитров ко второй части текущей кампании.

"В рамках подготовки ко второй части чемпионата Украины 2022/23 на Закарпатье проходит учебно-тренировочный сбор арбитров и ассистентов арбитров УПЛ. Сбор проходит под руководством председателя Комитета арбитров УАФ Лучано Лучи и одного из лучших рефери мира, главного эксперта по арбитражу УАФ Николы Риццоли. Напомню, что Никола работает в нашей команде с 2021 года и продолжал выполнять свои обязанности с началом полномасштабного вторжения рашистов, параллельно в течение 2022 года вместе с коллегами из других стран организовывал помощь для украинских рефери, и мы это очень ценим.

Для самих арбитров и ассистентов рефери УПЛ это дополнительный стимул перенять максимально знаний и успешный опыт от ТОП-арбитра ФИФА, который доказал, что является настоящим другом Украины. Надеюсь, это вдохновит наших специалистов на новые высокие достижения, которыми сегодня может гордиться их коллега — Екатерина Монзуль. Сама Катя находится в Новой Зеландии, где работала на матчах плей-офф квалификации к женскому ЧМ-2023 и проходит подготовку для работы на поединках финальной части мирового первенства, которая состоится в июле-августе в Австралии и Новой Зеландии.

Наглядный пример Монзуль и опыт итальянских специалистов, Риццоли и Лучи уверен, помогут и другим украинским арбитрам выйти на международный ТОП-уровень!", - написал в своем фейсбуке Павелко.