Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Экс-футболист Шахтера и Зари готовится завершить карьеру - Журналист
Все из-за постоянных травм
Фото: із відкритих джерел
Известный журналист Михаил Спиваковский рассказал, что ему на данный момент известно о 30-летнем Максиме Малышеве.
"Из новой информации я могу вам только рассказать, что Малышев получил тренерский диплом категории В. Это может означать, что он хочет начать тренерскую карьеру.
Что касается карьеры игрока, то это финиш", – сказал Спиваковский в подкасте в Telegram "ТаТоТаке".
Напомним, Малышев - воспитанник "Шахтера", однако зарекомендовал себя в "Заре", в составе которой играл на правах аренды с 2013 по 2015 год. Стабильным игроком "горняков" стал уже как раз с 2015 года.
Всего в футболке донецкого клуба отыграл 77 матчей, забил 7 голов и отдал 1 голевую передачу. Стоит заметить, что с сезона 2018/2019 Малышев перенес три операции на колене, из-за которых и был вынужден покинуть "Шахтер" по окончании прошлого сезона. Последний свой матч за дончан он сыграл 3 апреля 2019 против "Александрии" (1:0). Тогда он вышел на замену на 86-й минуте.
Популярное сейчас
- Возвращение украинского чемпионата и дебют Ротаня в новой роли. Результаты и расписание матчей УПЛ
- В ГУР рассказали, когда ВСУ будут переходить в контрнаступление
- Победа Цыганкова, встреча Малиновского с ПСЖ и трофей МЮ. Главные новости за 26 февраля
- Игрок Динамо и сборной Украины в начале полномасштабной войны вывез из Украины более 3 млн грн
- Украинский Роналду. Мудрик легко поднял штангу 150 кг на тренировке. ВИДЕО
- Роман с итальянским секс-символом и ужас фанатов. Кариус возвращается в большой футбол. ФОТО