Экс-футболист Шахтера и Зари готовится завершить карьеру - Журналист

Известный журналист Михаил Спиваковский рассказал, что ему на данный момент известно о 30-летнем Максиме Малышеве.

"Из новой информации я могу вам только рассказать, что Малышев получил тренерский диплом категории В. Это может означать, что он хочет начать тренерскую карьеру. Что касается карьеры игрока, то это финиш", – сказал Спиваковский в подкасте в Telegram "ТаТоТаке".

Напомним, Малышев - воспитанник "Шахтера", однако зарекомендовал себя в "Заре", в составе которой играл на правах аренды с 2013 по 2015 год. Стабильным игроком "горняков" стал уже как раз с 2015 года.

Всего в футболке донецкого клуба отыграл 77 матчей, забил 7 голов и отдал 1 голевую передачу. Стоит заметить, что с сезона 2018/2019 Малышев перенес три операции на колене, из-за которых и был вынужден покинуть "Шахтер" по окончании прошлого сезона. Последний свой матч за дончан он сыграл 3 апреля 2019 против "Александрии" (1:0). Тогда он вышел на замену на 86-й минуте.