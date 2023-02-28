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Верес подписал профессиональный контракт с победителем народного отбора
Владислав Тишининов - игрок Вереса
nkveres.com
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Контракт подписан сроком на три года.
Тишининов за карьеру успел поиграть за "Земплин" (Словакия), "Арсенал-Киев", "Яруд" (Мариуполь), "Тростянец".
Напомним, что "народный отбор" - инициатива "Вереса", суть которой состояла в том, что клуб приглашал на просмотр молодых игроков, которые не имели на руках профессионального контракта.
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Источник:НК Верес
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