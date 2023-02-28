Верес подписал профессиональный контракт с победителем народного отбора

" Верес " подписал контракт с победителем "народный отбора", 22-летним полузащитником Владиславом Тишининовым.

Контракт подписан сроком на три года.

Тишининов за карьеру успел поиграть за "Земплин" (Словакия), "Арсенал-Киев", "Яруд" (Мариуполь), "Тростянец".

Напомним, что "народный отбор" - инициатива "Вереса", суть которой состояла в том, что клуб приглашал на просмотр молодых игроков, которые не имели на руках профессионального контракта.