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Верес подписал профессиональный контракт с победителем народного отбора

Премьер-лига
(1 голосов)

Владислав Тишининов - игрок Вереса

Верес подписал профессиональный контракт с победителем народного отбора

nkveres.com

Новина українською

"Верес" подписал контракт с победителем "народный отбора", 22-летним полузащитником Владиславом Тишининовым.

Контракт подписан сроком на три года.

Тишининов за карьеру успел поиграть за "Земплин" (Словакия), "Арсенал-Киев", "Яруд" (Мариуполь), "Тростянец".

Напомним, что "народный отбор" - инициатива "Вереса", суть которой состояла в том, что клуб приглашал на просмотр молодых игроков, которые не имели на руках профессионального контракта.

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В статье: Верес (Ровно)
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Источник:
НК Верес

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